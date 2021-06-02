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02.06.2021 09:26
Рубрика: Общество

40% горожан отправили на обследования после чек-апа в "Здоровой Москве"

Текст: Любовь Проценко
В павильонах "Здоровая Москва" уже прошли медицинские обследования более 67 тысяч горожан. Свыше 26 тысяч человек, то есть около 40% прошедших чек-ап, уже направлены на дополнительные обследования, их ведут врачи телемедицинского центра. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Павильоны "Здоровая Москва" работают в городе три недели. Уже сейчас мы видим спрос со стороны горожан: за этот небольшой промежуток времени обследование в парках прошли более 67 тысяч человек. Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний - ключ к успешному лечению. Более 26 тысяч человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% - в поликлиники, 5% - в центры амбулаторной онкопомощи и 4% - в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. С ними на связи врачи телемедицинского центра, которые будут вести пациентов до момента назначения лечения".

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Напомним, в московских парках, скверах и зонах отдыха открылись павильоны "Здоровая Москва" - ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. В них проводятся бесплатные медицинские обследования для мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Прямо в парке жители могут измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, снять электрокардиограмму, сделать пульсоксиметрию и сдать кровь на общий анализ. При необходимости врачи направят на дополнительные обследования в медицинские учреждения и обеспечат персональное сопровождение до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения. Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Также в павильонах "Здоровая Москва" можно сделать прививку от COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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