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Текст:   Марина Трубилина 
11:10 02.06.2021

Банк ДОМ.РФ аккредитовал 700 компаний для строительства частных домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 700 компаний аккредитованы банком "ДОМ.РФ" для строительства индивидуальных домов. Возможность реализовывать проекты ИЖС с помощью ипотеки получили подрядчики в 82 регионах.

Фото: РИА Новости
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Больше всего компаний аккредитовались в Московской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Татарстане и Пермском крае.

"Наша цель - не только сделать ИЖС более доступным, но и повысить качество загородной застройки. Мы постоянно расширяем круг аккредитованных строительных компаний, обеспечивая клиентам разнообразие в выборе материала и технологии строительства. Среди застройщиков, с которыми мы работаем, - и компании, строящие из газобетона, и те, кто специализируется на каркасном и деревянном строительстве", - отметил директор Ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин.

Получить кредит на строительство своего дома в банке "ДОМ.РФ" можно в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" по ставке от 4,7%. Продукт ориентирован на семьи с двумя или более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года. Ипотеку на ИЖС также можно оформить по стандартной программе от 9%, сумма кредитования - до 30 миллионов рублей.

Ранее в банке действовала также льготная ипотека на ИЖС для всех желающих со ставкой от 6,1%. "Программа показала себя успешной и в связи с большим спросом "пилот" был завершен досрочно. Сейчас идет анализ результатов этой пилотной программы для рассмотрения вопроса возможности масштабирования программы", - сообщили в пресс-службе банка.

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