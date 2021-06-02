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Текст:   Сергей Жуков 
00:17 02.06.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)

Семейные метры

Кто выбирает жизнь в Новой Москве

Интерес к жилью в Новой Москве растет - стоимость квадратного метра там по-прежнему ниже, чем в границах МКАД. Чем, кроме цены, привлекают покупателей удаленные от центра районы?

С 2012 года на присоединенных к столице территориях Подмосковья построили более 16 миллионов "квадратов" жилья. Еще свыше двух миллионов планируется ввести в этом году. По данным столичного стройкомплекса, жилье в Новой Москве чаще приобретают люди от 26 до 35 лет. Причем 60 процентов покупателей - женщины. Большинство новоиспеченных собственников - 72 процента - имеют от одного до трех детей.

Фото: Drazen zigic / istock
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Руководитель направления разработки продукта ГК "А101" Павел Брызгалов подтверждает: новые районы Москвы ориентированы на семьи, которые приезжают сюда улучшить жилищные условия. Для них критически важно наличие и качество социально-бытовой инфраструктуры - школ и детсадов, дорог и общественного транспорта, а также магазинов и сервисов в жилом комплексе. Какие квартиры предпочитают новоселы? По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, тренды схожие со "старой" Москвой и другими крупными городами: одинокие покупатели и пары без детей выбирают студии и однокомнатные квартиры, семьи с детьми - более просторные "двушки" и "трешки". Однако из-за относительно низких цен на жилье в Новой Москве возможны и другие сценарии. Например, семья с ребенком может купить евродвушку, где кухню-гостиную при необходимости можно разделить на два помещения за счет легкой перегородки.

"Цены же в ТиНАО существенно ниже, чем в границах исторической Москвы - 179,6 тыс. против 348,1 тыс. рублей, - отмечает эксперт. - Тем более ряд проектов в Новой Москве отличает уединенное расположение, что привлекательно для покупателей, работающих удаленно. Играют роль и высокие темпы развития транспортной инфраструктуры - восемь станций метро уже открыты, а будет всего их 15".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Жуков

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