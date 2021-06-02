Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке

Двое оленят краснокнижного лесного северного оленя родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Самец и самочка родились от разных матерей. Специалисты надеются в будущем выпустить их в дикую природу, тем самым способствуя восстановлению поголовья этих животных. Сейчас в Центре воспроизводства обитают 17 особей лесных северных оленей. Они разделены на две группы, в каждой из которых есть один доминирующий самец и несколько самок.

Аналогичным образом живут оленьи семьи и в дикой природе. Встретить их можно на полуострове Таймыр, на Кольском полуострове, в Забайкальском и Алтайском краях, а также в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Канаде и в других странах. Всего их насчитывается около 10 млн особей, но численность постоянно снижается.