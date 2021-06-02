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Рубрика: Общество

Город на подъеме

Эксперты высоко оценили усилия Москвы по борьбе с COVID-19
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8472)
Выбранная властями Москвы стратегия действий во время пандемии коронавируса позволила столице сохранить на минимальном уровне безработицу и не допустить значительного снижения экономических показателей. К такому выводу пришла в своем исследовании компания Ernst & Young.

Авторы исследования проанализировали на примере девяти городов - Москвы, Осло, Сингапура, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Стокгольма и Мадрида, как ограничительные меры повлияли на деловую активность. В частности, отмечается, что снижение экономики в Москве, по предварительным данным, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений, которых придерживалась и российская столица, был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3) и Стокгольме (-2,8), но там это произошло на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности.

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Заммэра по экономике Москвы Владимир Ефимов напомнил: "С начала пандемии для поддержки бизнеса столицы было принято пять пакетов мер поддержки на сумму почти 90 миллиардов рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Предпринятые меры позволили столице не только поддержать городскую экономику, но и сохранить инвестиционную и деловую активность. В настоящий момент мы видим, что экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются: общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. Наблюдаем мы и позитивную тенденцию на рынке труда: численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%".

По мнению авторов исследования, Москве одной из немногих удалось добиться наибольшей сбалансированности мер среди всех девяти рассмотренных городов. Политику ее властей отмечало своевременное введение и снятие ограничений и стимулирующие меры поддержки.

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