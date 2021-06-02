Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

1 июня 2021 года энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта - ППР.

- Цель текущего ремонта - обеспечить готовность теплообменного оборудования к летнему сезону. Исходя из цели, поставлены следующие задачи на ремонт: очистка от иловых отложений чаши одного из брызгальных бассейнов, замена нижнего слоя оросителей башенной испарительной градирни. Также будет выполнена чистка разбрызгивающих устройств и очистка от иловых и карбонатных отложений чаши башенной испарительной градирни, горизонтальных бетонных каналов, отводящего канала и теплообменного оборудования турбинного отделения, - отметил заместитель главного инженера по ремонту Дмитрий Терехов.

ППР - регламентная процедура, которая проводится на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

Энергоблоки № 4 и № 5 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 7 идут пусковые работы после капительного планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон в районе расположения Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменился, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.