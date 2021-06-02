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02.06.2021 22:32
Рубрика: Власть

Евгений Попов: В основе моих предложений - интересы людей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Мария Попова Фото: Мария Попова
Фото: Мария Попова

В Кунцевском одномандатном округе в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу от "Единой России" победил Евгений Попов, известный журналист, ведущий телепрограммы "60 минут". За него проголосовали более 17 тысяч человек. Теперь он сможет побороться за право представлять в парламенте интересы жителей Западного административного округа столицы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Евгений Георгиевич, что позволило вам победить в предварительном отборе?

Евгений Попов: Прежде всего, я хочу выразить поблагодарить всех, кто меня поддержал. Это определенный аванс, который я постараюсь оправдать. С момента начала работы в округе я провел свыше 250 личных встреч. Это около 4-6 встреч в день. Готов встречаться чаще, но в сутках всего 24 часа. Общение с жителями дало мне уникальную возможность глубоко погрузиться в их проблемы, понять, что реально волнует москвичей. По итогам собрано более 500 различных обращений.

Из предложений горожан появились первоочередные задачи и инициативы. По некоторым уже есть первые результаты. Нам удалось ускорить переселение жителей из аварийного жилья в новостройки по программе реновации в районе Филевский парк, поставить точку в многолетнем споре жильцов дома с управляющей компанией в районе проспекта Вернадского, остановить разрушение памятника истории - усадьбы Нарышкиных.

Что составляет основу вашей избирательной программы?

Евгений Попов: В основе ее - интересы людей, социальные вопросы. Программа целиком сформирована по запросам москвичей, она внятная и конкретная.

Есть у меня и более масштабные предложения, касающиеся повышения минимального размера оплаты труда не менее, чем вдвое, повышения пенсий до 70% от зарплаты, индексация их работающим пенсионерам. Много жалоб поступало на серьезные трудности с приобретением жилья. Поэтому предлагаю законодательно установить банковскую маржу в границах 2-3%, а программа льготной ипотеки для многодетных семей не должна ограничиваться конкретными сроками. Конечно, в поле зрения оказались и вопросы сохранения исторического и культурного наследия, озеленения города, разумного проектирования инфраструктуры при застройке.

После общения с жителями появилась идея разработать стандарт социального благополучия москвича. В каждой важной для общества сфере есть свои стандарты, которые законодательно определяют набор и уровень качества услуг - в образовании, здравоохранении, ЖКХ. Сегодня Москве необходим подобный свод нормативов и правил, четко закрепляющих права горожан на получение всех социальных благ. По нему граждане смогут сверять реальное качество жизни, по нему будут оценивать работу чиновников.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Сейчас под моими инициативами собраны тысячи подписей. Это наглядное подтверждение поддержки людей.

В случае избрания в Госдуму каковы шансы реализовать такие инициативы?

Евгений Попов: Свои идеи я обсуждал с ведущими отечественными специалистами. Среди них депутаты всех уровней, экономисты, экологи. Например, в поддержку социальных инициатив выступил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Предложением о разработке стандарта социального благополучия москвича заинтересовался член Совета Федерации Сергей Рябухин. Сенатор считает, что инициатива позволит увеличить продолжительность жизни людей, повысить ее качество.

Все мои инициативы появились после общения с жителями. Именно люди должны быть главными инициаторами законотворчества, именно за ними главное слово.

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