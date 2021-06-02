Евгений Попов: В основе моих предложений - интересы людей

В Кунцевском одномандатном округе в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу от "Единой России" победил Евгений Попов, известный журналист, ведущий телепрограммы "60 минут". За него проголосовали более 17 тысяч человек. Теперь он сможет побороться за право представлять в парламенте интересы жителей Западного административного округа столицы.

Евгений Георгиевич, что позволило вам победить в предварительном отборе?

Евгений Попов: Прежде всего, я хочу выразить поблагодарить всех, кто меня поддержал. Это определенный аванс, который я постараюсь оправдать. С момента начала работы в округе я провел свыше 250 личных встреч. Это около 4-6 встреч в день. Готов встречаться чаще, но в сутках всего 24 часа. Общение с жителями дало мне уникальную возможность глубоко погрузиться в их проблемы, понять, что реально волнует москвичей. По итогам собрано более 500 различных обращений.

Из предложений горожан появились первоочередные задачи и инициативы. По некоторым уже есть первые результаты. Нам удалось ускорить переселение жителей из аварийного жилья в новостройки по программе реновации в районе Филевский парк, поставить точку в многолетнем споре жильцов дома с управляющей компанией в районе проспекта Вернадского, остановить разрушение памятника истории - усадьбы Нарышкиных.

Что составляет основу вашей избирательной программы?

Евгений Попов: В основе ее - интересы людей, социальные вопросы. Программа целиком сформирована по запросам москвичей, она внятная и конкретная.

Есть у меня и более масштабные предложения, касающиеся повышения минимального размера оплаты труда не менее, чем вдвое, повышения пенсий до 70% от зарплаты, индексация их работающим пенсионерам. Много жалоб поступало на серьезные трудности с приобретением жилья. Поэтому предлагаю законодательно установить банковскую маржу в границах 2-3%, а программа льготной ипотеки для многодетных семей не должна ограничиваться конкретными сроками. Конечно, в поле зрения оказались и вопросы сохранения исторического и культурного наследия, озеленения города, разумного проектирования инфраструктуры при застройке.

После общения с жителями появилась идея разработать стандарт социального благополучия москвича. В каждой важной для общества сфере есть свои стандарты, которые законодательно определяют набор и уровень качества услуг - в образовании, здравоохранении, ЖКХ. Сегодня Москве необходим подобный свод нормативов и правил, четко закрепляющих права горожан на получение всех социальных благ. По нему граждане смогут сверять реальное качество жизни, по нему будут оценивать работу чиновников.

Сейчас под моими инициативами собраны тысячи подписей. Это наглядное подтверждение поддержки людей.

В случае избрания в Госдуму каковы шансы реализовать такие инициативы?

Евгений Попов: Свои идеи я обсуждал с ведущими отечественными специалистами. Среди них депутаты всех уровней, экономисты, экологи. Например, в поддержку социальных инициатив выступил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Предложением о разработке стандарта социального благополучия москвича заинтересовался член Совета Федерации Сергей Рябухин. Сенатор считает, что инициатива позволит увеличить продолжительность жизни людей, повысить ее качество.

Все мои инициативы появились после общения с жителями. Именно люди должны быть главными инициаторами законотворчества, именно за ними главное слово.