Газаров: Театр Джигарханяна в первую очередь будет заниматься человеком

Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханян назначен Сергей Газаров. Какие изменения ждут публику и труппу? Как обновится репертуар и общая концепция театра? Об этом Сергей Газаров рассказал корреспонденту "РГ".

Театр называется "Под руководством Армена Джигарханяна". Название будете менять?

Сергей Газаров: Конечно, его надо пересматривать. Иначе нехорошо по отношению к мэтру. Но сейчас идет полный ребрендинг театра. И что-то отдельно поменять - не входит в ближайшие планы. Скорее, будет комплекс перемен.

Последнее время театр сотрясала череда скандалов. Трудно после такого приходить к руководству? Или наоборот?

Сергей Газаров: Такие скандалы не добавляют плюсов театру. Я не сторонник отрицательной рекламы. К тому же Армен Борисович - человек мне близкий и очень дорогой, я не готов выслушивать ни шутки, ни обвинения в его адрес. Я его всегда очень уважал и буду уважать всю жизнь.

А с чего начнутся перемены в театре? С репертуара?

Сергей Газаров: Репертуар будет другой, да. Но кроме того существует сама система работы, система взаимоотношений внутри театра. Ее надо очень серьезно пересмотреть. Здесь многое отдавалось на откуп разным направлениям, разным актерам, режиссерам.

Был винегрет?

Сергей Газаров: Это не винегрет. Винегрет - замечательное блюдо. А я говорю о том "блюде", которое не вкусно есть. Рецепт неправильный. Продукт не конкурентен. Мы попытаемся вернуть в театр настоящее театральное. Ни политика, ни власть, ни порно - ничего этого не будет. Мы будем заниматься че-ло-ве-ком.

В советском искусстве мы всегда на что-то намекали - и в этом уже было "искусство". Но закончился СССР и образовалась вакуумная дыра - выяснилось, что говорить напрямую, без подмигиваний в театре не интересно, да и не о чем говорить, когда для этого есть СМИ, есть новостные каналы. А искусство в театре есть только в человеке. Ситуации меняются, они начинаются и заканчиваются, а человек бесконечен.

Давайте сузим наш разговор. Можете назвать авторов, за которых возьметесь в первую очередь?

Сергей Газаров: Салтыков-Щедрин. Это моя старая идея. Известно, что он, кроме того, что гениальный писатель и фантастически образованный человек, немалое время работал цензором, чиновником и преуспел в этом. Но он вряд ли так долго остался бы в нашей любви и памяти, если бы только высмеивал тогдашних правителей и политические условия. Они были и прошли как ситуация, а вот русский человек, который оказался в этой ситуации, никуда не делся. Его сколько ни вкручивай, ни втаптывай… Наш спектакль будет про русского человека, а не про власть, не про политику. Человек живет и выживает в разных обстоятельствах. Сегодня один царь, завтра другой, послезавтра магнитная буря, потом неурожай. Как видоизменяется человек? Как приспосабливается? Что переживает внутри? Вот в чем интерес.

Будет Чехов. Будет Шекспир. Я называю фамилии достаточно традиционные для любой театральной афиши. Но мое отношение - вытащить в любой пьесе историю про человека. Знаете, сколько я ни пересмотрел "Макбетов" - все они были показаны как психически неуравновешенные люди. Безумец Ричард III, страдающий Альцгеймером король Лир…Но не этим же Шескпир остался в истории! Истории искусства, заметим, а не истории медицины.

Я - за любую форму в театре, но зрителю должно быть понятно, зачем это все. Вот раздевают артиста на сцене. Когда я, зритель, это вижу, я испытываю такой же стресс, как актер. Зачем этот стресс? Для чего он нужен? Если внятной, понятной мне причины нет, тогда это всего лишь трюк, шок, шоковая "медицина". Не театр.

А современная драматургия будет?

Сергей Газаров: Непременно. Будет Александр Галин, которого я очень люблю: и те пьесы, которые известны, и те, которые он пишет сейчас. Будет поставлена пьеса, которую по нашему заказу сейчас пишут драматурги.

Вы предложили тему?

Сергей Газаров: Не просто тему - историю. Это будет бомба. Но о чем, про что - не скажу пока. Ведь театр - это все-таки сюрприз.

Сколько премьер нас ожидает?

Сергей Газаров: В предстоящем сезоне, который планируем открыть в конце сентября - три.

Все спектакли будете ставить вы?

Сергей Газаров: Первый сезон буду ставить сам. Это принципиально. Пока театр на распутье, надо задать правильный вектор. Чтобы у театра сформировалось свое лицо. Чтобы зритель понимал: в этот театр мы идем вот за этим.

А как изменится ваша труппа? Известно, что после скандалов многие артисты покинули театр Джигарханяна.

Сергей Газаров: Некоторые уже планируют вернуться. Кроме того, я набрал очень талантливых ребят: надо делать ставку на молодых. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что и в труппе немало талантливых людей. Понятно, что сегодняшний актер обязан быть хорошим драматическим артистом по умолчанию. Но этого недостаточно. У него должны быть и другие профессиональные навыки - умение петь, танцевать, владеть всем цирковым набором - акробатика, растяжка. Ведь у нас будут и пластические спектакли, и мюзиклы, и очень технологичные детские сказки.

Кроме того, буду приглашать больших, известных и очень любимых всеми мастеров. Сегодня в первых трех спектаклях уже распределены роли для звезд. Переговоры с ними прошли, они дали согласие.

А сами будете играть?

Сергей Газаров: Обязательно. Только мне надо понять, как сделать так, чтобы стать всего лишь соучастником процесса, не перетягивать одеяло на себя. Чтобы у коллег не появилось ощущения - вот дорвался, сейчас себе все главные роли захапает…