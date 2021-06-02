Глава Липецкой области участвует в Петербургском экономическом форуме

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Запланирована масштабная программа встреч и переговоров с министрами РФ, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями и промышленными предприятиями. Члены Липецкой делегации примут участие в пленарных сессиях, тематических дискуссиях, бизнес-диалогах. Игорь Артамонов выступит в качестве спикера на сессии АИРР "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий", посетит пленарную сессию с Владимиром Путиным.

Также глава региона выступает на дискуссионной площадке "Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов". Игорь Артамонов подпишет соглашение между Липецкой областью и президентской платформой "Россия - страна возможностей", направленное на установление эффективного сотрудничества.

Глава региона напомнил, что ПМЭФ - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения экономических вопросов. Форум проходит с 1997 года, а с 2006 года при участии Президента Российской Федерации.