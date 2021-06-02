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02.06.2021 15:55

Игорь Артамонов представил на ПМЭФ доклад о соцконтрактах

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил на дискуссионной площадке ПМЭФ "Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов". Он представил липецкий опыт поддержки малоимущих семей, с которыми заключаются социальные контракты.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Игорь Артамонов отметил, что в регионе разработан комплекс и план мер по повышению благосостояния таких семей.

- Мы хотели дать людям не рыбу, а удочку, чтобы они проявили интерес к предпринимательству, - отметил глава Липецкой области. - Обычный человек не имеет понятия, как составить бизнес-план, ему нужна помощь специалистов.

Алгоритм заключения социальных контрактов усовершенствовали настолько, что он стал понятен каждому, кто хочет поучаствовать в программе.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Был предложен план системной поддержки начинающих предпринимателей с обучением, профориентацией, чат-ботом с необходимой информацией и контактами, - рассказал Игорь Артамонов. - Мы сократили процедуру получения соцконтракта почти в десять раз, полный набор услуг можно получить в одном месте. В итоге мерой поддержки с начала года воспользовались 2,5 тысячи человек, количество заключенных социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, на треть выросло количество тех, которые подразумевают предпринимательскую деятельность.

Принимавшие участие в дискуссии главы других регионов высоко оценили липецкий опыт, а также отметили, что сопричастное проектирование позволяет вовлекать жителей в решение задач регионов и повышает уровень доверия к власти со стороны населения.

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