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02.06.2021 20:02
Рубрика: Общество

Как и чем занять школьника в Москве на каникулах

Текст: Ирина Огилько
Не у всех столичных семей есть возможность на лето отправить ребенка-школьника на дачу или в оздоровительный лагерь. Чтобы дети не болтались без дела в городе, корреспонденты "РГ" собрали наиболее интересные и полезные активности, которые предлагает в этом году город.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Самая захватывающая городская смена ждет в Морском центре им. Петра Великого Московского центра "Патриот.Спорт". Здесь в июне и августе акватории Химкинского водохранилища пройдут обучающие занятия по гребле на шлюпке и хождению под парусом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"На летние смены мы приглашаем школьников в возрасте от 8 до 17 лет. В их распоряжении будет 27 судов разных типов, причем среди них шесть парусных яхт-швертботов, а также 3D-симулятор судовождения с эффектом присутствия в акваториях морей и океанов. Опытные педагоги - офицеры запаса Военно-морского флота - подробно проинструктируют участников смен и обеспечат их безопасность на воде", - рассказал "РГ" директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев. Помимо освоения морского дела, школьникам расскажут об истории отечественного флота, приобщат к морскому многоборью, подготовят к выполнению нормативов ГТО, и даже проведут занятия по английскому языку. Длительность смены составляет десять дней, занятия идут в рабочие дни с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. Ближайшая смена начинается 16 июня. Записаться можно на портале mos.ru

Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах подготовил для школьников различного возраста тематические летние смены. Их две: техническая, связанная с программированием, а вторая посвящена основам журналистики. Как сообщили "РГ" в пресс-службе дворца, занятия длятся 10 дней и идут в будни с 9:30 до 14:30. Помимо "профильных" уроков, ребята освоят картинг, баскетбол, основы дизайна, архитектуры, попрактикуются в иностранных языках. Записаться нужно на портале мэра, занятия идут бесплатно.

Также бесплатно можно развить интуицию и освоить метод дедукции на онлайн-сменах в Городском психолого-педагогическом центре Москвы. Как отметила "РГ" куратор проекта Лариса Василенко, смены начнутся с 7 июня и продолжатся до 27 августа. Для начальной школы подготовили познавательные викторины, интерактивные игровые занятия, для детей постарше запланированы встречи с успешными людьми, психологические тренинги и дискуссии, совместные кинопросмотры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГППЦ.

Для школьников, увлекающихся киберспортом и высокими технологиями, летние смены приготовили несколько образовательных проектов. Так, детей от 11 до 16 лет ждут в столичной Кибершколе Московского центра "Патриот.Спорт". Для ребят подготовлены образовательные программы по 3D-моделированию, изучению иностранных языков, блогингу, фитнесу, танцам и другие интеллектуальные и физические активности. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. А Московский центр технологической модернизации образования в рамках проекта "ИТ ЛЕТО - 2021" будет обучать веб-дизайну, основам программирования и компьютерной логике. Записаться можно на сайте проекта. Смены в обоих проектах продлятся 10 дней.

В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены

Совместить познавательные активности с прогулками на свежем воздухе предлагает Мосгорпарк. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, основные организаторы летних детских смен в парках - частные компании. Стоимость смены (без питания) на ребенка начинается от 3 тысяч рублей в неделю. Основные направления, по которым будут заниматься с детьми, - разнообразное творчество. Например, подтянуть английский язык, участвовать в языковых квестах и творческих опытах предлагает сад им. Баумана, где открыт Креативный городской лагерь. Работает он в будни с 9:00 до 19:00. В это же время работает и смена с театральным уклоном, организованная специалистами театра "Домик Фанни Белл". По окончании каждой смены ребята показывают выпускной спектакль. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Схожее погружение в театральное искусство обещает и сад "Эрмитаж", где работает детский клуб "Дом белого кролика". В течении недели, с 09:00 до 19:00, детей научат играть на сцене, дискутировать, работать в команде. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. А в ландшафтном парке "Митино" дети смогут на неделю стать археологами. В Школе юного археолога их научат открывать секреты прошлого. Например, они смогут представить себя первыми москвичами, жившими на берегах Москва-реки. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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