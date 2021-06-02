Как взять вещи в аренду и заодно помочь сохранить природу

Сходил в торговый центр, спустил ползарплаты и накупил кучу одежды, которая потом пролежала мертвым грузом в шкафу. Такое хотя бы раз случалось с каждым.

Чтобы не обогащать свою коллекцию ненужного хлама, москвичи могут подписаться на вещи и менять гардероб хоть каждый день. Так разработчики нового сервиса хотят приучить людей к осознанному потреблению.

Продлевать будете?

Сервис запустили авторы проекта Svalka. Начать решили с Москвы. Говорят, аудитория больше, да и всякую новацию лучше обкатывать здесь, а потом уже распространять на остальные регионы. Поэтому любые понравившиеся вещи из секонд-стора в Берсеневском переулке, что в арт-кластере "Красный Октябрь", теперь можно взять по подписке. Как это работает? Вы платите три тысячи рублей и можете целый месяц одеваться в этом магазине. Понравилось? Продлеваете еще на 30 дней и так далее. Допустим, взгляд упал на футболку, джинсы и пиджак. Вдобавок приглянулись кроссовки и ботинки. Все это можно унести разом. Главное, чтобы ваши фавориты в сумме не оказались дороже семи тысяч рублей. А это вполне реально - цены тут в среднем ниже в три-четыре раза, чем в обычных магазинах.

Обновлять гардероб разрешено хоть каждый день. Но есть правило: сколько взял, столько и вернул. Только после этого можно набирать новую порцию. Если что-то прикипело к сердцу, выкупать не возбраняется.

Вся одежда, рассказал "РГ" бренд-менеджер и соучредитель проекта Svalka Роман Дмитриенко, дезинфицируется горячим паром. По его словам, людей также будут просить стирать вещи перед возвратом. В подписку включены и другие товары, которые продаются в магазине. А это значит, что арендовать можно не только одежду, в том числе брендовую, но и книги, посуду, игрушки...

Спасти планету

Первые москвичи уже оформили подписку. Однако, по словам Романа Дмитриенко, многие еще не решились опробовать сервис. "У нас в стране такого еще пока никто не делал, а к чему-то новому всегда относятся с недоверием, - объяснил он. - Есть, например, аренда смокингов или платьев на свадьбу, но нет полноценного магазина с большим выбором по подписке. Что-то похожее на наш проект есть в Америке".

Секонд-сторы часто посещает молодежь. Фото: Олеся Курпяева

Если услуга окажется востребованной, говорит Дмитриенко, в Москве запустят сеть магазинов внутреннего цикла. То есть в них люди будут одеваться по подписке. "Мы преследуем несколько миссий. Первая - социальная, поскольку люди по доступной цене могут удовлетворить свои потребности и проявить свою индивидуальность, - отмечает Роман. - С другой стороны, это еще более осознанное потребление, чем просто покупка вещей в секонд-хенде". По его словам, если раньше поход в такой магазин объяснялся экономией своего кошелька, то сейчас все чаще заботой об экологии. "Понятно, что большинство предпочтет сделать покупки в масс-маркете, но все же процент осознанных людей с каждым годом растет", - подчеркивает Дмитриенко.

Жизнь без хлама

Ассортимент магазина пополняется с помощью москвичей. Они отдают ненужную одежду, мебель, посуду. Как-то люди сдали лисью шкуру и пианино ручной работы. Все, что в хорошем состоянии, отправляется на продажу, остальное идет на переработку и на благотворительность - малоимущим людям и одиноким пенсионерам. "Можно позвонить в наш кол-центр и оставить заявку, если у вас дома или в офисе скопился хлам. Наша машина его заберет, - рассказал Роман Дмитриенко. - Из центра вывезем бесплатно, из других районов - за 500 рублей, а выезд за МКАД обойдется в тысячу". Взамен человек получает свалка-рубли, которыми можно расплатиться в магазине проекта.

Кто чаще посещает секонд-стор? По словам собеседника "РГ", в основном это люди от 15-30 лет - прогрессивные москвичи, модная комформистская молодежь, креативный класс. Заглядывают и горожане старше 45, поскольку их привлекают невысокие цены.

Кстати

Куда звонить

Задать вопросы по сервису подписки на вещи или узнать, как сдать ненужный хлам, можно по телефону: +7 (495) 260-19-21.