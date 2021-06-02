Новости

Путин рассчитывает на безупречную реализацию кешбэка за детские туры 14:49
Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов 14:46
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат 14:45
Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису 14:31
Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина 14:29
Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины 14:27
Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V" 14:17
СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам 14:17
Стивен Кинг назвал фильм, который напугал его больше всего 14:14
Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции 13:56
Разработчик "КовиВак": Говорить об уровне эффективности вакцины пока рано 13:41
МИД РФ: Полеты в Египет могут разрешить этим летом 13:40
Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконную выдачу займов 13:39
В Подмосковье возник дефицит загородной недвижимости 13:31
Российские космонавты уже несколько часов работают за бортом МКС 13:27
Росавиация: Россия и Германия решили вопрос разрешений на рейсы 13:26
СМИ будут нести ответственность за цитирование ложной информации 13:25
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России 13:20
Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках 13:18
Опрос: В Германии выступают за более тесные отношения между Россией и ЕС 13:17
Испанские и португальские полицейские раскрыли уловку наркоторговцев 13:15
В Подмосковье задержали банду угонщиков 13:12
В Москве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета 13:04
В Кремле оценили возможность общего заявления Путина и Байдена 13:03
Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 14:31
Рубрика: Общество

Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису

Текст: Вадим Сергеев

Российская столица вошла в тройку мировых мегаполисов, которые наиболее эффективно преодолевают последствия коронакризиса. Такие данные обнародовал ТАСС со ссылкой на исследование аналитической компании Ernst & Young.

Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных

Как отмечается в исследовании, экономические ограничения привели во многих мегаполисах к снижению валового регионального продукта в среднем на 7 процентов. При этом возросла безработица.

По оценкам аналитиков, Москва проявила гибкий подход к ограничениям, что позволило стабилизировать макроэкономику. Основные показатели упали только на 4 процента.

"Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (-3,5%) и Стокгольме (-2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", - отмечается в исследовании.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией