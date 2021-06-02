Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису

Российская столица вошла в тройку мировых мегаполисов, которые наиболее эффективно преодолевают последствия коронакризиса. Такие данные обнародовал ТАСС со ссылкой на исследование аналитической компании Ernst & Young.

Как отмечается в исследовании, экономические ограничения привели во многих мегаполисах к снижению валового регионального продукта в среднем на 7 процентов. При этом возросла безработица.

По оценкам аналитиков, Москва проявила гибкий подход к ограничениям, что позволило стабилизировать макроэкономику. Основные показатели упали только на 4 процента.

"Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (-3,5%) и Стокгольме (-2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", - отмечается в исследовании.