Новости

Белоусов объяснил позицию правительства по доходам металлургов 22:09
Туристы из РФ попали в ДТП на трассе Каир-Хургада, одна россиянка погибла 22:03
В Петербурге появилась первая в России "Электронная карта мигранта". 21:54
На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пустят привитых "Спутником V" 21:54
Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана 21:36
Lufthansa получила разрешения на полеты в Россию 21:34
В Петербурге умер актер "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский 21:32
Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с COVID-19 21:28
Захарова: США могут вывести войска из Афганистана раньше сентября 21:14
Около 33,6 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 20:55
Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России 20:32
Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты 20:27
Козак: Украина в 2020 году купила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд 20:24
К 2025 г. к госзакупкам привлекут более 220 тысяч компаний МСП 20:16
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США 20:09
Село Териберка станет особо охраняемой природной территорией 20:02
СМИ: По новому контракту Месси будет получать почти вдвое меньше 19:44
Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе 19:42
В конце мая в России замедлилась инфляция 19:42
Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros 19:21
Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики 18:55
"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине 18:49
Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами 18:32
Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей 18:17
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 21:57
Рубрика: Общество

Октябрьские каникулы

Горожан приглашают на бесплатные лекции и кинопоказы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8472)
В столице стартовал новый общегородской проект "Летний Октябрь". В программе - более 150 бесплатных лекций, концертов, экскурсий. Они проходят по выходным на экспериментальной площадке "Старт Хаб" в арт-кластере "Красный Октябрь".

По словам организаторов, горожанам предлагается разноплановый досуг - от выставок и кинопоказов до музыкальных перформансов и встреч с блогерами. Участвовать может любой - нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте space.redhub.moscow, где на каждый уикенд публикуется программа. Там же можно составить свой индивидуальный маршрут и включить в него только те события, которые вам действительно интересны.

Фото: РИА Новости
В московских парках начались бесплатные тренировки

Например, в ближайшую субботу, 5 июня, гости могут послушать лекцию о будущем блокчейна и узнать, как устроен новый виртуальный мир и что от него ждать. Желающие увидят документальный фильм "Дикие и свободные". Показ приурочен к 25-летию работы в России Всемирного фонда дикой природы. Съемки проходили в разных частях нашей страны - от Чукотки до Южной Сибири. Авторская группа побывала в медвежьем патруле, заглянула в центр реабилитации амурских тигров и помогла вернуть в гнезда птенцов балобанов. От умных лекцией и разговоров можно отдохнуть на йоге. Новичков на занятиях научат расслабляться и восстанавливать силы.

За лето москвичи смогут посетить более 150 бесплатных лекций, концертов, экскурсий

В воскресенье, 6 июня, запланирован стретчинг - иными словами, тренировка по растяжке своего тела. Она поможет избавиться от "закостенелости" и подойдет для людей с сидячим образом жизни, которые хотят исправить осанку и стать более гибкими. Занятие проведет дипломированный тренер по фитнесу, бодибилдингу и контактной растяжке Алена Баркова. В этот же день организаторы устроят музыкальную нетворкинг-пати.

Тренинг, посвященный новым трендам в деловых фотосессиях, 12 июня проведет профессиональный портретный фотограф с двенадцатилетним опытом Елена Зотова. Она подскажет, как правильно подготовиться к съемке, подобрать образ, прическу и макияж. Похожий мастер-класс запланирован на 13 июня. Ведущие эксперты "Школы жизни" Елена Казакова и Алла Фокс расскажут, как комбинировать деловые вещи и аксессуары. А нутрициолог Анна Баламутова на своем семинаре раскроет секрет: как стать здоровым и энергичным, соблюдая всего пять простых правил.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США
Росавиация выдала все разрешения Lufthansa на рейсы в Россию
Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией