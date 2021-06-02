В столице стартовал новый общегородской проект "Летний Октябрь". В программе - более 150 бесплатных лекций, концертов, экскурсий. Они проходят по выходным на экспериментальной площадке "Старт Хаб" в арт-кластере "Красный Октябрь".

По словам организаторов, горожанам предлагается разноплановый досуг - от выставок и кинопоказов до музыкальных перформансов и встреч с блогерами. Участвовать может любой - нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте space.redhub.moscow, где на каждый уикенд публикуется программа. Там же можно составить свой индивидуальный маршрут и включить в него только те события, которые вам действительно интересны.

Например, в ближайшую субботу, 5 июня, гости могут послушать лекцию о будущем блокчейна и узнать, как устроен новый виртуальный мир и что от него ждать. Желающие увидят документальный фильм "Дикие и свободные". Показ приурочен к 25-летию работы в России Всемирного фонда дикой природы. Съемки проходили в разных частях нашей страны - от Чукотки до Южной Сибири. Авторская группа побывала в медвежьем патруле, заглянула в центр реабилитации амурских тигров и помогла вернуть в гнезда птенцов балобанов. От умных лекцией и разговоров можно отдохнуть на йоге. Новичков на занятиях научат расслабляться и восстанавливать силы.

За лето москвичи смогут посетить более 150 бесплатных лекций, концертов, экскурсий

В воскресенье, 6 июня, запланирован стретчинг - иными словами, тренировка по растяжке своего тела. Она поможет избавиться от "закостенелости" и подойдет для людей с сидячим образом жизни, которые хотят исправить осанку и стать более гибкими. Занятие проведет дипломированный тренер по фитнесу, бодибилдингу и контактной растяжке Алена Баркова. В этот же день организаторы устроят музыкальную нетворкинг-пати.

Тренинг, посвященный новым трендам в деловых фотосессиях, 12 июня проведет профессиональный портретный фотограф с двенадцатилетним опытом Елена Зотова. Она подскажет, как правильно подготовиться к съемке, подобрать образ, прическу и макияж. Похожий мастер-класс запланирован на 13 июня. Ведущие эксперты "Школы жизни" Елена Казакова и Алла Фокс расскажут, как комбинировать деловые вещи и аксессуары. А нутрициолог Анна Баламутова на своем семинаре раскроет секрет: как стать здоровым и энергичным, соблюдая всего пять простых правил.