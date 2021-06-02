Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных

В Москве до середины ноября проведут ремонт пяти набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки. Подробности рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время ремонт ведется на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, в ближайшее время приступим к работам на Лужнецкой набережной, - отметил Петр Бирюков. - Еще в списке объектов этого года - Пречистенская и Кремлевская набережные, всего отремонтируем более 240 тыс. погонных метров швов".

Заместитель мэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь подобные разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

Никаких перекрытий такой ремонт не требует. А строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.