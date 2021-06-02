Почему мы боремся, но никак не можем победить борщевик

Не обольщайтесь. Останутся те же 40 тысяч. Может быть, даже больше. С 2018 года в Подмосковье действует комплексная программа по борьбе с борщевиком. На нее выделяются бюджетные деньги - порядка 300 миллионов рублей, а одной из составляющих является дружный выход всех ответственных лиц на покос или химобработку опасной травы. Ведь если выход недружный, все усилия будут напрасны - семена борщевика летучи от малейшего ветра и цепляются за любую поверхность, словно липучка.
Так вот, за эти годы в области: опробовали множество новомодных способов борьбы вроде опрыскивания территорий с дронов или выращивания насекомых, поедающих борщевик; повысили штрафы для собственников зараженных земель до миллиона рублей; ввели субсидирование расходов на выведение сорняка. А воз и ныне там. И даже уехал чуть-чуть назад: когда в 2018-м областные власти анонсировали программу, говорилось о том, что зараженных земель в регионе чуть больше 32 тысяч гектаров.
Почему борются люди, а побеждает трава? "Прежде всего потому, что нет порядка в земельных вопросах", - уверена глава общественного движения "Антиборщевик" Мария Попова. Земельные участки часто не имеют четких границ. Есть лес, который по документам заканчивается за 40 сантиметров до обочины дороги. И есть дорога, чья обочина по документам заканчивается за 40 сантиметров от леса. Кто должен полоть эти 40 сантиметров? Лесники и дорожники кивают друг на друга, в результате не полет никто. А пока кивают, эта необработанная полоска вновь заражает и лес, и обочину.
Еще одна причина - огромные территории, принадлежащие недобросовестным собственникам. Бывает, едешь по дальнему Подмосковью, а там между двумя деревнями - поля непаханого борщевика. И есть даже методы воздействия на таких собственников - земли у них изымают по суду и потом на торгах продают тем, у кого гектары простаивать не будут. "Не так давно в Истре у собственника были изъяты и выставлены на торги пять участков общей площадью 309 гектаров", - рассказали "РГ" в министерстве имущественных отношений Московской области. Проблема в том, что от момента фиксации нарушения до суда должно пройти не менее трех лет. И то если собственник вообще не предпринимает никаких действий по обработке участка и вовлечению его в хозяйственный оборот. А если нанял трактор и лениво косит, срок отодвинется автоматом. Все это время поле остается потенциально опасным и заражает борщевиком окрестные территории.
Вносит свою лепту и равнодушие граждан. Наверняка вы хоть раз наблюдали картину: стоит дача с аккуратными клумбами и грядками, а с другой стороны забора на участок заглядывают ядовитые зонтики", - продолжает Мария Попова. На своих участках дачники траву выведут. А по общим территориям растащат семена обувью или колесами транспорта. Так происходит чаще всего. А в идеале нужно идти и проедать плешь местным чиновникам, если дело происходит в деревне. Или самим брать лопату, если речь идет об СНТ.
А у соседей как?
Ярославская областная Дума приняла сразу два закона, направленных на борьбу с борщевиком. Первый - позволяет муниципалитетам включать борьбу с опасным сорняком в программы благоустройства. Второй - содержит штрафы для тех, кто откажется воевать с сорняком. Штрафы такие же, как в Пермском крае, разве что юридических лиц могут наказать на сумму до 100 тысяч рублей. При этом депутаты признали, что одними штрафами с сорняком не справиться. В 2021 году планируется обработать гербицидами 654 гектара зараженной борщевиком почвы, потратив на это 11,3 миллиона рублей.
В соседней Костромской области денег собираются потратить вдвое меньше, а очистить вдвое больше: 1165 гектаров за 6,5 миллиона бюджетных рублей. К ним добавят 1,3 миллиона от собственников пораженных земель. "Для борьбы с борщевиком традиционно используют недорогие препараты на основе глифосата. Раствор угнетает не только сами сорняки, но и - через почву - их приростки", - рассказал менеджер отдела гербицидов компании "Август" Иван Дуборезов.
А в Тульской области экологи придумали ноу-хау. Как рассказал "РГ" председатель правления Российского центра экологической политики Михаил Буденков, речь о двух методиках - с использованием дронов и растений - естественных соперников борщевика. В первом случае специалисты с помощью беспилотника делают съемку территорий и выискивают заросли борщевика. И сразу же второй дрон обрабатывает найденные плантации гербицидами. Второй способ предполагает использование растения мискантус. Это аналог тростника, который вытесняет борщевик. Его обычно используют в качестве заменителя древесины при производстве бумаги. Но, как оказалось, он хорош и для борьбы с борщевиком.
В Калининградской области бюджет выделил порядка 50 миллионов рублей. Программа предусматривает как механические методы уничтожения борщевика, так и применение химикатов. Причем средства выделяются для борьбы со всеми очагами произрастания сорняка вне зависимости от того, кому принадлежит зараженная земля. Работы уже стартовали.
В Ленинградской области на борьбу с борщевиком будут направлять неплательщиков алиментов. В прошлом году такой вид общественных работ уже был опробован в Тосненском районе. Но это пока все-таки экзотика, а борьба с борщевиком в Ленобласти долгая и довольно масштабная. На то, чтобы выкашивать сорняк, в регионе в этом году из областного бюджета выделено 65 миллионов рублей.