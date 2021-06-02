Под Белгородом арестован мужчина, забивший до смерти пятилетнего пасынка

Новости

Путин рассчитывает на безупречную реализацию кешбэка за детские туры 14:49
Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов 14:46
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат 14:45
Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису 14:31
Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина 14:29
Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины 14:27
Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V" 14:17
СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам 14:17
Стивен Кинг назвал фильм, который напугал его больше всего 14:14
Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции 13:56
Разработчик "КовиВак": Говорить об уровне эффективности вакцины пока рано 13:41
МИД РФ: Полеты в Египет могут разрешить этим летом 13:40
Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконную выдачу займов 13:39
В Подмосковье возник дефицит загородной недвижимости 13:31
Российские космонавты уже несколько часов работают за бортом МКС 13:27
Росавиация: Россия и Германия решили вопрос разрешений на рейсы 13:26
СМИ будут нести ответственность за цитирование ложной информации 13:25
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России 13:20
Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках 13:18
Опрос: В Германии выступают за более тесные отношения между Россией и ЕС 13:17
Испанские и португальские полицейские раскрыли уловку наркоторговцев 13:15
В Подмосковье задержали банду угонщиков 13:12
В Москве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета 13:04
В Кремле оценили возможность общего заявления Путина и Байдена 13:03
Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 14:26
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом арестован мужчина, забивший до смерти пятилетнего пасынка

Текст: Элина Труханова (Белгород)

Суд в Белгородской области арестовал мужчину, нанесшего пятилетнему пасынку смертельные травмы.

Подозреваемый арестован на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК РФ по региону Елену Козыреву.

Жительницу Ямала отправили в колонию за истязание приемных детей

Трагедия произошла днем 29 мая. Следствие предварительно выяснило, что нетрезвый 31-летний мужчина обнаружил у себя дома в поселке Староивановка пропажу денег. Узнав, что в другое место их положил 5-летний пасынок, мужчина  начал бить мальчика по голове, при этом ребенок ударялся еще и о холодильник. Потерявшего сознание ребенка доставили в  Валуйскую ЦРБ, где он 30 мая скончался.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту  "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Кроме того, первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района. Следствие полагает, что они не приняли надлежащих мер для предотвращения совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего: кроме погибшего мальчика в семье воспитываются еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Попова заявила о неизбежности новых пандемий в будущем
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс