Под Белгородом арестован мужчина, забивший до смерти пятилетнего пасынка

Суд в Белгородской области арестовал мужчину, нанесшего пятилетнему пасынку смертельные травмы.

Подозреваемый арестован на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК РФ по региону Елену Козыреву.

Трагедия произошла днем 29 мая. Следствие предварительно выяснило, что нетрезвый 31-летний мужчина обнаружил у себя дома в поселке Староивановка пропажу денег. Узнав, что в другое место их положил 5-летний пасынок, мужчина начал бить мальчика по голове, при этом ребенок ударялся еще и о холодильник. Потерявшего сознание ребенка доставили в Валуйскую ЦРБ, где он 30 мая скончался.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Кроме того, первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района. Следствие полагает, что они не приняли надлежащих мер для предотвращения совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего: кроме погибшего мальчика в семье воспитываются еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.