Политологи: Назначение Толстого секретарем МГРО улучшит рейтинг "Единой России"

Политолог Сергей Михеев заявил, что избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения "Единой России" призвано улучшить имидж партии в столице. На этом посту парламентарий сменил Андрея Метельского, решение было принято 31 мая на конференции МГРО партии.

"Понятно, что партия хочет при помощи Толстого повысить свой рейтинг. Альтернатив ему в Москве нет. Активный депутат своего избирательного округа, защитник РФ в ПАСЕ. Однозначно партийные менеджеры сделали ставку на медиагиганта, чтобы попробовать в Москве завоевать все мандаты", - считает Михеев.

Имея опыт, в том числе отстаивания интересов России на международной арене, Толстой, безусловно, обладает большим потенциалом, который принесет пользу партии, отметила политолог Наталья Еремина.

"Толстой - государственник, человек, отстаивающий интересы страны за рубежом. Он обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. Это не просто медийная личность, а действующий политик. Его потенциал еще будет раскрываться", - заключила эксперт.

По итогам праймериз "Единой России" Петр Толстой победил в Люблинском (199-м) одномандатном округе Москвы, набрав почти 28 тыс. голосов. По итогам предварительного голосования, 31 мая, партия опубликовала список кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы.