Прокуратура передала в суд дело матери девочки-маугли из Талдома

Талдомская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы. Женщина обвиняется по двум статьям УК об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по версии следствия, с декабря 2018 года по 24 марта 2021 года обвиняемая оставила свою дочь 2015 года рождения на попечение мужчине, ведущему антиобщественный образ жизни. Девочка долгое время жила в неотапливаемой комнате в доме в Талдоме. У нее не было своей кровати, одежды, обуви и средств личной гигиены. Кормили девочку тоже от случая к случаю. Несмотря на имеющееся у ребенка психическое расстройство, ей не оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

По данным прокуратуры, в настоящее время девочка находится в центре содействия семейному воспитанию, решением суда мать лишена родительских прав.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талдомский районный суд Московской области.