Семьи с особенными детьми посадили деревья в зоологическом парке Костромы.

В экологической акции приняли участие воспитанники Первомайского дома-интерната, Романовского реабилитационного центра инвалидов, участники региональных некоммерческих общественных организаций. А спланировали и провели ее учредители благотворительного фонда "Я есть!", актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова.

В зоологическом парке семьи с особенными детьми высадили 30 саженцев ивы, и теперь там есть "Удивительный лес".

- Со словами благодарности хочу обратиться и к волонтерам, и особенно к родителям наших необычных деток. Пусть у вас никогда не опускаются руки! Практика последних лет показывает, что дети, которыми активно занимаются, развиваются, получают новые умения, навыки, социализируются. Лучше всего это получается тогда, когда мы это делаем вместе, - приветствовал участников акции губернатор Костромской области Сергей Ситников.

По словам организаторов акции, у фонда есть такой слоган: "Мы учимся жить вместе, и у нас получается", потому что его задача - научить жить вместе людей с разными особенностями. Ранее подобные акции проводились на территории Москвы или в Подмосковье, но в этом году было решено распространить деятельность фонда "Я есть!" на территорию других регионов России.

Справка "РГ"

Фонд "Я есть!" оказывает поддержку детям и взрослым с особенностями развития, проводит мероприятия и акции, направленные на укрепление престижа и роли семьи в обществе, содействие защите материнства, детства и отцовства. Акция "Удивительный лес" - первая для фонда в рамках сотрудничества с Костромской областью.