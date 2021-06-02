Синоптики рассказали о погоде летом в Москве

Лето в столичном регионе будет умеренно теплым и относительно засушливым. Такой прогноз дает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, к 5-6 июня воздух в условиях солнечной и сухой погоды прогреется до +23…+28 градусов. Во второй декаде месяца выпадет 80-100 процентов осадков, а дневная температура будет колебаться от +20 до +25. В третьей декаде, как ожидается, станет жарче и будет больше солнечных дней.

Июль прогнозируется на полградуса теплее обычного. Количество осадков может превысить норму на 20 процентов. Но это не значит, что второй месяц лета будет дождливым. Среднемесячная температура в августе ожидается выше привычных показателей всего на 0,5-1 градуса.

По долгосрочным прогнозам, лето в Москве будет в целом благополучным. По словам синоптиков, масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев пока не прогнозируется. Но без локальных опасных и стихийных явлений не обойдется.