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02.06.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Собянин осмотрел в Митино заселяемый по программе реновации дом

Текст: Любовь Проценко
На улице Парковой - великое переселение. В новые квартиры переезжают одновременно жители четырех домов. 24-этажная новостройка - башня на два подъезда со строгим коричнево-белым фасадом из керамогранита, выросла у них на глазах. Сомнений ехать не ехать ни у кого не возникает, говорили новоселы мэру Москвы Сергею Собянину, который сегодня приехал сюда оценить, как выполняется городская программа реновации.

"Новая квартира у нас - в соседнем доме, - рассказали журналистам москвичи Лариса и Виктор Волковы, одни из первых новоселов на Парковой, 33. - Мы жили в двух шагах от него - на Парковой, 29. - Вроде те же три комнаты, но площадь уже не 64 "квадрата", а 74. Намного просторнее, даже воздуха больше". Да и сам дом совсем другой - другого уровня и другого качества в отличие от тех, что идут здесь под снос. "Улучшенная отделка во всех квартирах, - отметил глава города. - Подъезды и лифты сделаны на одном уровне. Балконы остеклены, на каждом - корзинка для кондиционера. К тому же все оборудовано датчиками по принципу "умного дома", которые берут под контроль расход горячей и холодной воды, тепла, электричества, работу систем видеобезопасности и пожарной безопасности". Это позволит жителям существенно экономить расходы на коммуналку и в то же время чувствовать себя более защищенными от разных ЧП.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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У маломобильных граждан здесь не будет проблем с доступом - дом построен с безбарьерной средой. Прямо со своего этажа на лифте можно спуститься в подземный паркинг. Купить там машино- место жильцы смогут с 40-процентной скидкой. Если же останутся нераспроданные парковки - их предложат другим жителям района Митино.

Первый этаж в новом доме, как и во всех других, построенных по реновации, нежилой. В нем разместятся магазины, разные службы сервиса и офисы. Так что кто-то из жителей наверняка сможет найти себе под одной крышей с жильем и работу. В уже благоустроенном озелененном дворе и взрослых, и детей радуют детская и спортивная площадки. Собянин уверен, что и другим жителям поселка Новобратцево долго ждать своего переезда не придется: "Как только снесем освободившиеся дома, выйдем на стройплощадку и переселим всех оставшихся жителей".

Здесь же, в Митино, мэр осмотрел и строящийся новый центр биатлона. Предназначенный как для тренировок спортсменов, так и любительских занятий спортом, его планируют открыть уже в этом году. А рядом с центром, пообещал Собянин, московские власти вместе с правительством Подмосковья рассмотрят возможность создания трассы биатлонистов.

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