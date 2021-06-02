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02.06.2021 09:36
Рубрика: Общество

Собянин: Все московские дети имеют одинаковую возможность качественно учиться

Текст: Любовь Проценко
Глава города обсудил вопросы развития столичного образования с жителями северо-востока города. В блоге на своем персональном сайте он написал: "Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора об образовании. Потому что дети - самое главное, что есть у каждого из нас".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Опубликовал мэр и видео своего выступления на эту тему: "Образование стало более справедливым, если можно так выразиться", - сказал Собянин. Он напомнил, что еще недавно в столице было около 50 школ мирового уровня, куда родители пытались устроить своих детей.

Фото: Ксения Колесникова/РГ
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"Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование", - отметил Сергей Собянин. Благодаря этому каждый школьник при желании может получить хорошее образование в любом районе Москвы:

"Это самое главное. Не важно где: в Хамовниках, в Бибирево, - везде школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково. Элитарная школа или это обычная школа - она должна финансироваться одинаково".

Мэр отметил, что в Москве существует грантовая поддержка, но "в целом, базово, все школы финансируются одинаково - все дети Москвы имеют возможность качественно учиться".

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