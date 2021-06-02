Столичные учителя опробовали новый курс повышения квалификации

Первая группа учителей истории и обществознания столичных школ завершила обучение по программе профессионального развития. В среду в Музее Победы на Поклонной горе их поздравили заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков и директор Музея Победы Александр Школьник.

Программа повышения квалификации учителей истории и обществознания, подготовленная Департаментом и журналом "Историк", получила название "Новый курс". Программа состоит из двух блоков - образовательного, включающего лекции профессоров ведущих вузов России и научных сотрудников РАН, и методического, в рамках которого для педагогов проходят практические занятия по ведению диалога с учениками.

"Для курса были выбраны актуальные темы по истории XIX-XXI веков. Курс подготовили по вопросам, которые задают ученики, нам, учителям, и на которые порой сложно ответить, - отметил Владимир Рудаков. - Чтобы эти вопросы о прошлом, настоящем и будущем не оставлять без ответов, мы пригласили ярких и профессиональных лекторов".

Так, публицист Егор Холмогоров познакомил учителей с зарождением в XIX веке основных идеологий, военный историк Алексей Исаев - с предпосылками начала Второй мировой войны, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров - с основными трендами развития политической системы России, а главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов - с современными внешними вызовами. В рамках итогового мероприятия весенней сессии "Нового курса" директор Института российской истории РАН Юрий Петров прочитал педагогам лекцию о роли истории в современном мире.

"Наши учителя получили уникальную возможность повысить свои профессиональные компетенции, освоить новые подходы к преподаванию истории, чтобы уроки для школьников стали еще интереснее и познавательнее. В этом учителям также помогут материалы, которые есть в Библиотеке "Московской электронной школы": сценарии уроков, архивные документы", - подчеркнул Антон Молев.

"Новый курс" для учителей истории и обществознания продолжался два месяца. Ожидается, что его пройдут около 2 тысяч педагогов, что составляет свыше 60% от общего числа учителей истории и обществознания в Москве.