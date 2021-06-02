Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля

Электрокабель длиной более километра, и, следовательно, освещение исчезли на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги в районе поселка Долматово. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что ущерб составил свыше миллиона рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали воров - троих уроженцев одной из республик Средней Азии от 22 до 27 лет.

Они рассказали, что похищенный провод резали на части, грузили в машину, после чего сбывали в пункт приема металлолома. Полицейские подозревают их в совершении еще пяти таких же преступлений. Задержанные взяты под стражу.