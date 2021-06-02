Уровень безработицы в Москве с января по май этого года сократился почти вдвое - с 1,32 до 0,71 процента. Такого резкого уменьшения за столь короткий срок не было ни разу за многие годы. Причину такой картины власти видят прежде всего в пандемии. Это она сначала подняла безработицу до высоких отметок, но когда столичная экономика быстро восстановилась, снова потребовалось множество работников - от программистов до продавцов.

Свежими данными по ситуации на рынке труда поделились в городском комплексе экономической политики. Там отметили, что безработица в городе стабильно сокращается на протяжении всего этого года, и сейчас работу ищет менее одного процента от экономически активного населения. "Помимо прочего, за год в Москве вдвое снизился уровень напряженности на рынке труда. Если в прошлом апреле на одну вакансию приходилось в среднем по 12 резюме соискателей, то в апреле этого года их число сократилось до шести", - рассказали "РГ" в комплексе. Больше всего новых сотрудников набрали компании, занятые в сферах информтехнологий, здравоохранения, строительства, розничной и оптовой торговли.

Выросла в Москве и средняя зарплата, делятся в ведомстве. За январь-март она увеличилась на 8,9 процента к аналогичному периоду прошлого года в большинстве отраслей. А реальная зарплата, за вычетом инфляции, выросла на 4,1процента. По данным Мосстата, в марте средний заработок работников московских организаций составил чуть больше 116 тысяч рублей "грязными".

Это еще одно свидетельство быстрого восстановления экономики после ударов, нанесенных пандемией. Например, выручка столичных предприятий торговли и услуг составила в апреле 1,25 триллиона рублей, или на 36,5 процента больше, чем в начале года. "Рост происходит каждый месяц и по всем направлениям. Непродовольственная торговля не отстает: за те же четыре месяца обороты здесь выросли на 23,8 процента. Драйверами роста стали мебельные магазины, а также точки продаж одежды и обуви", - подчеркивают в комплексе.

Отчасти тратить деньги москвичей стимулируют низкие ставки по депозитам и льготная ипотека. Держать деньги в банке особого смысла нет - ставки по вкладам не перекрывают инфляцию. Поэтому разумнее купить квартиру, пусть даже в кредит, - ставки по льготной ипотеке ведь низкие. Ну а новое жилье нужно еще обставить - вот вам и рост продаж в мебельных магазинах. А заодно работа для мебельщиков, продавцов, строителей и многих других.

Кстати, изначально низкая безработица отчасти и позволила Москве быстро восстановиться - толп безработных в городе не было, поэтому оставшиеся без работы в пандемию смогли довольно быстро найти новое место приложения труда.

Хорошо оценивают ситуацию с занятостью в Москве и кадровые эксперты. В сервисе по поиску работы hh.ru "РГ" рассказали, что в мае число вакансий от столичных работодателей превысило 175 тысяч. Это рекорд, как минимум за последние 2,5 года. Число активных резюме при этом держится на отметке около миллиона. "В январе на одну вакансию приходилось восемь резюме, в мае показатель снизился до шести. Для сравнения: в пик коронакризиса конкуренция на столичном рынке труда достигала 17 резюме на вакансию", - объяснили в пресс-службе компании.