Новости

В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп 00:50
Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки 00:47
В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских 00:41
В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России" 00:16
Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой 00:03
Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками 00:03
Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов 01.06.2021
В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 01.06.2021
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 01.06.2021
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 01.06.2021
В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19 01.06.2021
Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети 01.06.2021
Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки 01.06.2021
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 01.06.2021
ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах 01.06.2021
На ЧМ по хоккею Россия громит Беларусь, Германия обыгрывает Латвию 01.06.2021
За сутки 7 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.06.2021
Черчесов назвал состав на матч против Польши 01.06.2021
Новак напомнил, что Россия и Украина сохраняют экономические связи 01.06.2021
Трутнев: Погранпереходы должны управляться единым контролирующим органом 01.06.2021
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены 01.06.2021
В Минобрнауки назвали вузы с бюджетными местами на подготовительных курсах 01.06.2021
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 01.06.2021
Три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси 01.06.2021
ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами коронавируса 01.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 00:06
Рубрика: Экономика

116 тысяч в среднем

Уровень безработицы сократился вдвое, а зарплата выросла
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)
Уровень безработицы в Москве с января по май этого года сократился почти вдвое - с 1,32 до 0,71 процента. Такого резкого уменьшения за столь короткий срок не было ни разу за многие годы. Причину такой картины власти видят прежде всего в пандемии. Это она сначала подняла безработицу до высоких отметок, но когда столичная экономика быстро восстановилась, снова потребовалось множество работников - от программистов до продавцов.

Свежими данными по ситуации на рынке труда поделились в городском комплексе экономической политики. Там отметили, что безработица в городе стабильно сокращается на протяжении всего этого года, и сейчас работу ищет менее одного процента от экономически активного населения. "Помимо прочего, за год в Москве вдвое снизился уровень напряженности на рынке труда. Если в прошлом апреле на одну вакансию приходилось в среднем по 12 резюме соискателей, то в апреле этого года их число сократилось до шести", - рассказали "РГ" в комплексе. Больше всего новых сотрудников набрали компании, занятые в сферах информтехнологий, здравоохранения, строительства, розничной и оптовой торговли.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы популярные профессии среди самозанятых

Выросла в Москве и средняя зарплата, делятся в ведомстве. За январь-март она увеличилась на 8,9 процента к аналогичному периоду прошлого года в большинстве отраслей. А реальная зарплата, за вычетом инфляции, выросла на 4,1процента. По данным Мосстата, в марте средний заработок работников московских организаций составил чуть больше 116 тысяч рублей "грязными".

Это еще одно свидетельство быстрого восстановления экономики после ударов, нанесенных пандемией. Например, выручка столичных предприятий торговли и услуг составила в апреле 1,25 триллиона рублей, или на 36,5 процента больше, чем в начале года. "Рост происходит каждый месяц и по всем направлениям. Непродовольственная торговля не отстает: за те же четыре месяца обороты здесь выросли на 23,8 процента. Драйверами роста стали мебельные магазины, а также точки продаж одежды и обуви", - подчеркивают в комплексе.

Отчасти тратить деньги москвичей стимулируют низкие ставки по депозитам и льготная ипотека. Держать деньги в банке особого смысла нет - ставки по вкладам не перекрывают инфляцию. Поэтому разумнее купить квартиру, пусть даже в кредит, - ставки по льготной ипотеке ведь низкие. Ну а новое жилье нужно еще обставить - вот вам и рост продаж в мебельных магазинах. А заодно работа для мебельщиков, продавцов, строителей и многих других.

Кстати, изначально низкая безработица отчасти и позволила Москве быстро восстановиться - толп безработных в городе не было, поэтому оставшиеся без работы в пандемию смогли довольно быстро найти новое место приложения труда.

Хорошо оценивают ситуацию с занятостью в Москве и кадровые эксперты. В сервисе по поиску работы hh.ru "РГ" рассказали, что в мае число вакансий от столичных работодателей превысило 175 тысяч. Это рекорд, как минимум за последние 2,5 года. Число активных резюме при этом держится на отметке около миллиона. "В январе на одну вакансию приходилось восемь резюме, в мае показатель снизился до шести. Для сравнения: в пик коронакризиса конкуренция на столичном рынке труда достигала 17 резюме на вакансию", - объяснили в пресс-службе компании.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок труда

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон "Единой России" о бесплатном подключении газа
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска