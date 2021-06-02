В больницах и поликлиниках открываются "добрые комнаты" для детских игр

Первым регионом, где в поликлиниках и больницах было решено открыть специальные "добрые комнаты", в которых дети могли бы поиграть, стало Подмосковье. Такие комнаты уже появились в медучреждениях Мытищ, Электростали, Павловского посада и Серпухова, рассказал соавтор проекта "Добрая комната", эксперт Народного фронта Александр Коган.

"Во время посещения поликлиники в Электростали мы обратили внимание на унылые взгляды детей и родителей. Улыбок не хватало, и мы решили сделать там добрую комнату для игр, а в итоге все превратилось в большой проект. Сегодня на территории Московской области уже сделаны 52 таких комнаты, таким образом большинство поликлиник и больниц мы охватили, - сказал Коган. - Задача, чтоб такие комнаты появились в каждой больнице, где это разрешено врачами".

Активисты придумывают и другие способы, как еще можно облегчить детям пребывание в больницах. Например, выставлять рядом с зубным кабинетом или процедурной "коробки храбрости" с маленькими сюрпризами. Кстати, этот способ поддержать тяжело больных детей и улучшить им настроение уже много лет используют в Фонде "Вера".

Понятно, что устройство игровых в лечебных учреждениях имеет свои особенности - нужно думать об эпидемической и инфекционной безопасности, игрушки должны быть особыми - легко мыться и дезинфицироваться. Но зато само помещение можно сделать "небольничным" - например, ярко разрисовав стены.

Стены добрых комнат в Подмосковье украшены рисунками, главным героем стал белый медвежонок Умка. Оформляют комнаты волонтеры - члены молодежных организаций, дизайнеры и художники. В скором времени "Добрые комнаты" появятся и в других регионах, уточнили в ОНФ.