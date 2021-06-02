В Калуге отметили международный день защиты детей

Юрий Моисеев поздравил членов четырех многодетных семей, вручил им цветы и подарки.
"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем защиты детей. В самом названии праздника кроется его смысл - детей нужно защищать от проблем, невзгод и опасностей. Вырастить и воспитать ребенка, дать ему образование, помочь выбрать правильную дорогу в жизни очень тяжело. Но, глядя на ваши большие дружные семьи, я уверен, что с этой задачей вы отлично справитесь, - обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. - Калуге исполняется 650 лет, ваши замечательные дети - это будущее нашего города, им в нем жить, работать, развивать его. Хотелось бы, чтобы в наших семьях рождалось как можно больше новых калужан".
Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, мира, любви и благополучия.
Имена многодетных родителей были занесены в Почетную Книгу управления ЗАГС, а дети были в восторге от выступления фокусника.