В Калуге отметили международный день защиты детей

Во Дворце торжеств чествовали многодетные семьи. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и настоятель Храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Алексей Пелевин.

Юрий Моисеев поздравил членов четырех многодетных семей, вручил им цветы и подарки.

"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем защиты детей. В самом названии праздника кроется его смысл - детей нужно защищать от проблем, невзгод и опасностей. Вырастить и воспитать ребенка, дать ему образование, помочь выбрать правильную дорогу в жизни очень тяжело. Но, глядя на ваши большие дружные семьи, я уверен, что с этой задачей вы отлично справитесь, - обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. - Калуге исполняется 650 лет, ваши замечательные дети - это будущее нашего города, им в нем жить, работать, развивать его. Хотелось бы, чтобы в наших семьях рождалось как можно больше новых калужан".

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, мира, любви и благополучия.

Имена многодетных родителей были занесены в Почетную Книгу управления ЗАГС, а дети были в восторге от выступления фокусника.