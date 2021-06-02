В Калуге отметили международный день защиты детей

Новости

В Сербии заявили, что Белград не будет вводить санкции против России 11:49
Совфед принял заявление о необходимости прекращения блокады Кубы 11:44
Ростуризм назвал возможную дату возвращения россиян на турецкие курорты 11:38
Идет голосование за работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 11:34
Исследование: Две трети российских детей продолжат учиться летом 11:31
Прокуратура передала в суд дело матери девочки-маугли из Талдома 11:29
Оперштаб: Еще 2567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:27
"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час 11:25
Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных 11:24
Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня 11:19
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара 11:17
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу 11:16
В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома 11:14
Сергей Шнуров представит сегодня свою новую группу "Зоя" 11:11
"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму 11:10
Банк ДОМ.РФ аккредитовал 700 компаний для строительства частных домов 11:10
МИД РФ: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в ДОН 11:07
Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз 11:00
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу 10:57
В Петербурге водителей будут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров 10:56
Росздравнадзор: Частота побочных явлений от российских вакцин незначительна 10:55
Эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80% 10:51
Синоптики рассказали о погоде летом в Москве 10:41
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты 10:24
В Смоленске мужчина жестоко избил незнакомую девушку 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 11:36

В Калуге отметили международный день защиты детей

Во Дворце торжеств чествовали многодетные семьи. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и настоятель Храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Алексей Пелевин.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Юрий Моисеев поздравил членов четырех многодетных семей, вручил им цветы и подарки.

Фото: Калужская городская дума
Юным калужанам вручили паспорта

"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем защиты детей. В самом названии праздника кроется его смысл - детей нужно защищать от проблем, невзгод и опасностей. Вырастить и воспитать ребенка, дать ему образование, помочь выбрать правильную дорогу в жизни очень тяжело. Но, глядя на ваши большие дружные семьи, я уверен, что с этой задачей вы отлично справитесь, - обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. - Калуге исполняется 650 лет, ваши замечательные дети - это будущее нашего города, им в нем жить, работать, развивать его. Хотелось бы, чтобы в наших семьях рождалось как можно больше новых калужан".

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, мира, любви и благополучия.

Имена многодетных родителей были занесены в Почетную Книгу управления ЗАГС, а дети были в восторге от выступления фокусника.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе