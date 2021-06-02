В Липецкой области задержаны последователи экстремистской организации

В Липецкой области задержаны два последователя религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которая признана экстремистской и запрещена в России. Как сообщили в СУ СКР по региону, их заподозрили в организации религиозного подразделения в городе Грязи.

Следствие установило, что они проводили конспиративные собрания и обучали новых сторонников идеологии, основанной на религиозной нетерпимости к представителям иных конфессий и пропаганде превосходства своих учений над другими религиями. Для этого они использовали литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов. Под видом пожертвований подозреваемые собирали деньги, направляя их на развитие и материально-техническое оснащение организации.

Следствие квалифицировало их деятельность по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В результате обысков у подозреваемых изъяли запрещенную к распространению в стране литературу, брошюры с тезисами доктрины запрещенной религиозной идеологии, а также инструкции по конспиративным действиям и при контактах с правоохранительными органами и средства связи, компьютеры и флэш-накопители.

Уголовные дела в отношении этих двух человек объединены в одно производство с заведенными ранее. Напомним, что пятеро последователей организации "Свидетели Иеговы" уже находятся под следствием в Липецкой области.

Следствие ходатайствует об аресте двух подозреваемых, а также устанавливает всех участников экстремистской организации и собирает доказательственную базу. Санкция вменяемой фигурантам дела статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.