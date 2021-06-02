Новости

Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом 06:59
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США 06:42
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе 06:39
Индонезия заявила о планах открыть туристические коридоры, в том числе с РФ 05:55
От торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек 05:40
Корабль ВМС Ирана загорелся на учениях в Персидском заливе 05:32
В США начались клинические испытания универсальной вакцины от гриппа 05:27
В Японии впервые выявили мутацию британского штамма COVID-19 04:52
Глава Минприроды заявил об обеспеченности России золотом на 40 лет 04:37
США вывели из Афганистана треть своего контингента 04:03
Байден приостановил аренду участков на Аляске для разработки месторождений 03:38
В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 03:18
Власти Оклахомы назвали в честь Трампа 35-километровый участок шоссе 03:11
Имя лауреата международной Букеровской премии назовут в Великобритании 02:51
ВОЗ не рекомендовала ограничивать торговлю и поездки из-за гриппа H10N3 02:45
ВОЗ сообщила о снижении в мире числа новых случаев COVID-19 и смертей 02:22
Компания JBS SA сократила производство мяса в США после кибератаки 01:50
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части 01:39
Космонавты на МКС совершат первый в этом году выход в открытый космос 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 07:26
Рубрика: Экономика

Открылся новый вокзал

Текст: Ирина Михайлова
Российская газета - Неделя № 120(8471)
В Москве открылся новый, Восточный вокзал для поездов дальнего следования. Он стал частью транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию метро "Черкизовская", станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт.

"Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения. Для москвичей это важный транспортный узел, который тоже дает дополнительные возможности", - подчеркнул на открытии мэр столицы Сергей Собянин.

Эксперты предлагают закрывать ряд улиц Москвы для транспорта в выходные

На вокзал уже перевели 24 пары поездов с Курского вокзала, в том числе следующие до Нижнего Новгорода и Иваново.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска