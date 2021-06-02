В Москве открылся новый, Восточный вокзал для поездов дальнего следования. Он стал частью транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию метро "Черкизовская", станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт.

"Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения. Для москвичей это важный транспортный узел, который тоже дает дополнительные возможности", - подчеркнул на открытии мэр столицы Сергей Собянин.

На вокзал уже перевели 24 пары поездов с Курского вокзала, в том числе следующие до Нижнего Новгорода и Иваново.