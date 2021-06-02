В Москве открываются летние кинотеатры

В столице начинается сезон кинопоказов под открытым небом. Летний зал открылся в парке "Музеон", а совсем скоро зрителей позовут в парки "Фили" и "Сокольники". Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Москино", в репертуаре летних синематографов не только новинки проката, но и авторское кино, фестивальные премьеры и классика мирового кинематографа.

Музеоновский летний кинотеатр рассчитан на 300 зрителей. Но пока не отменены коронавирусные ограничения, требуется соблюдать дистанцию. Поэтому на сеансы могут попасть не более 110 человек. Находится он чуть подальше Новой Третьяковки, почти напротив памятника Петру I. Зрители могут купить еду и напитки перед сеансом и провести время перед большим экраном. Деревянный амфитеатр - это одновременно и кресла, и столики.

"Для меня этот кинотеатр - одно из самых атмосферных мест центра, - рассказывает зритель Александр Щелоков. - Здесь очень приветливый персонал. Когда холодно, выдают пледы, что очень удобно. Единственное - немного мешает фоновый шум людей в кафе и речных трамвайчиков. Но в целом - замечательный вариант для вечера". Цены на билеты - от 350 до 500 руб. За эти деньги можно увидеть почти что эксклюзивные картины. Например, зрителям в этом сезоне обещают показать "Фею" - новый фильм Анны Меликян, где главную роль исполнил Константин Хабенский.

Сюжет картины разворачивается в Москве. Это история о знакомстве лучшего в стране создателя игр в виртуальной реальности Евгения, в роли которого как раз и выступил Константин Хабенский, и молодой активистки Тани (Екатерина Агеева). Также в репертуаре "Москино Музеон" - новинка от шведского режиссера Роя Андерссона "О бесконечности", получившая приз Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру. Любителям научной фантастики стоит сходить на ленту "Последние и первые люди" - повествование о конце нашей эры. В числе ожидаемых хитов лета под открытым небом - экранизация романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров" со звездным составом (Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Марк Райлэнс), "Эмма" по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой в главной роли и классическое "Начало" Кристофера Нолана.

Летнее кино в Москве - это не только про парки. Не так давно "РГ" писала, как в городе реконструируют старые советские кинотеатры. Сегодня многие из них превратились в центры народного притяжения. И хотя там теперь есть множество пространств для досуга и покупок, основной сферой деятельности остается кино. Сеть этих центров под брендом "Место встречи" организовала новый летний формат - кино на крыше. Например, в кинотеатре "Высота", что недалеко от метро "Кузьминки", под крышей собрали любителей советского кино. Им показали незабываемые "Покровские ворота". А вообще в течение всего теплого сезона на крышах районных кинотеатров обещают проводить лекции, творческие встречи, разнообразные маркет-шоу и тематические фестивали, эстрадные и симфонические концерты.

Фото: Аркадий Колыбалов

Также всем рекомендуется посетить летний синематограф "КАРО", который расположился во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре. Здесь каждый найдет для себя картину по вкусу. Здесь показывают, например, "Твин Пикс", "Подсолнухи Ван Гога", даже обещают "Пролетая над гнездом кукушки". Зрителям выдают пуфики, в общей сложности перед большим экраном могут разместиться до 150 человек. Единственный минус летних кинотеатров связан с неустойчивой московской погодой. Персонал обычно выдает гостям пледы, но теплую одежду все равно стоит захватить с собой. К тому же перед тем, как купить билеты на сайтах, следите за прогнозом. Когда идут сильные ливни, сеансы обычно отменяются, рассказала "РГ" директор "Москино Музеон" Екатерина Долинина. Однако синоптики обещали москвичам относительно теплое лето. Холода, чуть потревожившие нас в прошлые выходные, ушли. Так что июнь вполне можно сделать месяцем кино. Было бы свободное время и 300-500 рублей на билеты.

Между тем

2 августа - не только день ВДВ!

Именно на эту дату в "Москино Музеон" стартует Beat Film Festival - международный фестиваль документального кино о новой культуре. В программе - фильмы из кураторской программы Александра Горбачева "Наперекор" о людях, которые прямо сейчас бросают вызов современности, а также истории о легендарных явлениях музыкальной культуры - рок-группе Swans, первопроходцах индастриала Throbbing Gristle и британских панк-протестах 1970-х Rock Against Racism.

В этом году "Москино" выступает партнером национального конкурса Beat Film Festival и учреждает специальный приз для фильмов-участников. "Москино Музеон" станет площадкой для премьерных показов 10 полнометражных и короткометражных фильмов, вошедших в конкурсную программу.

Кстати

На премьеру в "Эрмитаж"

Один из лучших летних кинотеатров Москвы заработал в городском саду "Эрмитаж". Зрители размещаются на удобных мягких пуфиках под открытым небом. И что особенно удобно, звук передается не из динамиков, а через наушники, которые выдаются каждому посетителю. В конце сеанса оборудование нужно будет отдать. В репертуар "КАРО Эрмитаж" входят в основном новинки проката, ориентированные на широкую аудиторию, классика отечественного и зарубежного кинематографа, а также специальные показы в рамках направления "КАРО.Арт".