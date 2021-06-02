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02.06.2021 13:10
Рубрика: Общество

В Москве состоялась премьера балета, посвященного людям с рассеянным склерозом

Текст: Ирина Невинная
25 мая в "Российской газете" прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом, где научно-технологическая компания Merck (Дармштадт, Германия), совместно с Сергеем Полуниным - всемирно известным артистом балета, презентовала специальный одноактный балет "Болеро".

Премьера постановки - это часть большого проекта компании Merck #ЖивиПолнойЖизнью, который призван поддержать пациентов с рассеянным склерозом и повысить знание общества о заболевании, он демонстрирует, насколько важно для людей с этим недугом активно участвовать в трудовой и социальной жизни, иметь возможность для роста и развития.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Увидеть постановку могут все желающие на странице проекта livefulllife.ru.

"Сегодня мы хотим еще раз напомнить, что полноценная жизнь с рассеянным склерозом возможна. Главная задача нашего проекта - поддержать людей с РС, обратить внимание на современные технологии, с которыми напрямую связана перспектива лечения и возможность жить полной жизнью. Мы хотим, чтобы все люди с РС вдохновились проектом, стали сильнее и поняли, что они не одиноки", - рассказал генеральный директор компании Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

По данным Минздрава России, в нашей стране сейчас этот диагноз имеют более 80 тысяч человек. Но, как отметил профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян Власов, по факту больных может оказаться вдвое больше. Многие узнают о том, что больны, далеко не сразу - страдает диагностика, и не все врачи, к которым обращаются пациенты с различными тревожными симптомами, проявляют настороженность по отношению к диагнозу "рассеянный склероз". Лечение сегодня проходят примерно 80% таких больных.

"Поэтому наша задача состоит даже не только в том, чтобы система здравоохранения использовала нужные возможности, которых сейчас достаточно, но и в том, чтобы обучить специалистов, информировать людей о ранних проявлениях заболевания, - это нужно для своевременной диагностики и лечения", - отметил Ян Власов.

Сергей Полунин отметил: "Для меня большая честь быть причастным к проекту #ЖивиПолнойЖизнью, иметь возможность принести пользу обществу и тем, кто в этом особенно нуждается. Проект помогает задуматься об очень важных вещах, обратить внимание на окружающий мир и людей вокруг. Вместе мы делаем большое дело, которое способно изменить чьи-то жизни".

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