В Москве состоялась премьера балета, посвященного людям с рассеянным склерозом

25 мая в "Российской газете" прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом, где научно-технологическая компания Merck (Дармштадт, Германия), совместно с Сергеем Полуниным - всемирно известным артистом балета, презентовала специальный одноактный балет "Болеро".

Премьера постановки - это часть большого проекта компании Merck #ЖивиПолнойЖизнью, который призван поддержать пациентов с рассеянным склерозом и повысить знание общества о заболевании, он демонстрирует, насколько важно для людей с этим недугом активно участвовать в трудовой и социальной жизни, иметь возможность для роста и развития.

Увидеть постановку могут все желающие на странице проекта livefulllife.ru.

"Сегодня мы хотим еще раз напомнить, что полноценная жизнь с рассеянным склерозом возможна. Главная задача нашего проекта - поддержать людей с РС, обратить внимание на современные технологии, с которыми напрямую связана перспектива лечения и возможность жить полной жизнью. Мы хотим, чтобы все люди с РС вдохновились проектом, стали сильнее и поняли, что они не одиноки", - рассказал генеральный директор компании Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

По данным Минздрава России, в нашей стране сейчас этот диагноз имеют более 80 тысяч человек. Но, как отметил профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян Власов, по факту больных может оказаться вдвое больше. Многие узнают о том, что больны, далеко не сразу - страдает диагностика, и не все врачи, к которым обращаются пациенты с различными тревожными симптомами, проявляют настороженность по отношению к диагнозу "рассеянный склероз". Лечение сегодня проходят примерно 80% таких больных.

"Поэтому наша задача состоит даже не только в том, чтобы система здравоохранения использовала нужные возможности, которых сейчас достаточно, но и в том, чтобы обучить специалистов, информировать людей о ранних проявлениях заболевания, - это нужно для своевременной диагностики и лечения", - отметил Ян Власов.

Сергей Полунин отметил: "Для меня большая честь быть причастным к проекту #ЖивиПолнойЖизнью, иметь возможность принести пользу обществу и тем, кто в этом особенно нуждается. Проект помогает задуматься об очень важных вещах, обратить внимание на окружающий мир и людей вокруг. Вместе мы делаем большое дело, которое способно изменить чьи-то жизни".