В Подмосковье возник дефицит загородной недвижимости

Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье до сих пор не вернулся к допандемийному уровню. "В прошлом году спрос на аренду дач и коттеджей в загородной черте вырос на 95 процентов, в этом году - на 50 процентов по отношению к 2019 году", - заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, цены на подмосковную недвижимость за последние полтора года выросли на 20-25 процентов. При этом, ориентируясь на данные из открытых источников, Адигамова сообщила, что и подорожавшие дома покупатели разобрали. "У кого-то из агрегаторов осталось 20 процентов непроданной недвижимости, у кого-то 10", - сказала она. При тех объемах жилищного строительства, что ведутся в Подмосковье, это, можно сказать, уже дефицит.