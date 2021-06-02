Купальный сезон в столице традиционно открывается в начале июня. В этом году, по данным Роспотребнадзора Москвы, риск распространения коронавирусной инфекции сохраняется, а потому призывать москвичей отдохнуть на берегу и поплавать в реке или озере санитарное ведомство не будет. Тем не менее восемь из 11 природных водоемов уже готовы для купания. Среди них и Путяевский пруд, в котором впервые разрешено официально купаться. Корреспонденты "РГ" задались вопросом: что же изменилось на этом водоеме, на берегах которого десятилетиями стояли запрещающие знаки?

Путяевский пруд - самый большой в каскаде прудов парка "Сокольники". Питают его родники и Путяевский ручей, впадающий затем в Яузу. Сюда можно добраться на машине. На общественном транспорте самый короткий путь - от станции Маленковская Ярославского направления МЖД. Путь от перрона до пляжа займет всего 10 минут. Мы с фотокором предпочли прогуляться от метро "Сокольники" до парка, а там взяли напрокат за 300 рублей в час велосипед и покатили. Через двадцать минут были уже на месте. Первое, что бросилось в глаза, то, что кругом все чисто и аккуратно. Великолепный вид на воду, гравийные дорожки на берегу, стриженые кусты и большой песчаный пляж. Глубина водоема - 2,5 метра. Место для плавания огорожено буйками. На детском пляже можно заплыть на пять метров от берега примерно на метровую глубину.

Есть на пляже, как и положено, красный щит со спасательными кругами и стенд с правилами поведения на воде, телефонами экстренных служб и информацией о температуре воды и воздуха. Под 200-летним дубом расположилась одна из двух раздевалок. В тени деревьев - медпункт и детская площадка в виде корабля. Есть также тренажеры и волейбольная площадка с белым песком. За безопасностью на воде следят с двух сторон берега: на пляже вышка, напротив - спасательная станция с лодками.

Пенсионерка Нина Григорьевна пришла на пруд с внучкой - девочке тут нравится играть на детской площадке. Женщина хорошо помнит, как в прошлые годы молодежь лезла в воду прямо возле запрещающих знаков и как гоняла ее охрана парка. В пресс-службе Роспотребнадзора по Москве рассказали, что в течение последних пяти лет ситуация начала меняться и показатели воды и песка стали лучше. "Мониторинг качества путяевской воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям свидетельствует, что все пробы в этом году соответствуют нормам для купания. Мы разрешили принять объект в эксплуатацию. Думаем, что прежде всего сказалось улучшение экологии в целом по городу. Как и на остальных водоемах Москвы с купанием, теперь все лето тут будут раз в две недели брать забор воды и песка на экспертизу. Если они ухудшатся, купание запретят".

Помимо прудов на востоке города - Белого и Путяевского, для купальщиков этим летом открыты озеро Мещерское (Западный округ), два пляжа N 2 и N 3 Серебряного Бора (Северо-Западный округ) и три водоема Зеленограда: Большой городской пруд, озера Черное и Школьное.

Кстати

В открытых же бассейнах сейчас можно поплавать только на Северном речном вокзале. Стоимость аренды лежака, полотенца и зонта составит 1850 руб., не считая залога. А аренда двухместного дивана в день обойдется в 10 тыс. руб. Бассейны в парках "Сокольники" и "Фили" пока не готовы к сезону, о дате открытия и ценах администрации не сообщают.