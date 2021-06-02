В Рязани ветеран Великой Отечественной войны Владимир Попов 25 мая отметил 100-летний юбилей. В этот день под его окнами выступили военный духовой оркестр и группа "Крылатая пехота", торжественным маршем прошел взвод почетного караула.

Владимир Попов родился в Цареве. Во время учебы в школе был многократным призером и победителем олимпиад по математике и физике, победителем Всесоюзной олимпиады школьников по химии, мечтал связать свою жизнь с этими науками. Однако судьба распорядилась иначе.

В 1940 году его призвали в Красную армию для прохождения службы в 34-м стрелковом полку на территории Белоруссии. В мае 1941-го полк был переброшен под Брест, где ранним утром 22 июня состоялся первый бой. Потом Владимир Попов попал в диверсионно-разведывательный отряд части особого назначения, отдельной гвардейской моторизованной разведроты, 77-й гвардейской Черниговской дивизии. В диверсионных вылазках отправлял под откос немецкие эшелоны. Участвовал во многих наступательных операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Закончил свой боевой путь на Эльбе, принимал участие во встрече с союзными войсками.

Награжден орденом Славы и орденом Отечественной войны.

После войны Владимир Алексеевич работал в республиканской газете "Коммунист Таджикистана". В 1951 году окончил Душанбинский государственный педагогический институт. Затем учился в аспирантуре в Таджикском госуниверситете, там же преподавал русский язык и литературу. В 1956 году защитил диссертацию. До 1973 года был заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы Душанбинского пединститута.

В тот же год Владимир Попов переехал в Рязань - город, с которым он связал всю последующую жизнь. Сначала работал в Рязанском государственном мединституте на кафедре философии. Затем перешел в РГПУ имени С. А. Есенина доцентом кафедры литературы факультета русской филологии и национальной культуры, где проработал почти 50 лет. Как рассказывают в вузе, каждый тогда знал, что он принципиальный и строгий преподаватель, но лекции его студенты очень любили.

- Вы удивительный человек. Всю жизнь посвятили людям. Я была вашей студенткой в педагогическом университете, - вспомнила глава администрации Рязани Елена Сорокина, приехавшая поздравить ветерана со 100-летием. - Вы уникальный человек. Такое остроумие, владение словом, умение работать с аудиторией встречаются крайне редко.

А глава региона Николай Любимов, также побывавший у Владимира Попова в день рождения, вручил юбиляру подарок и памятный знак "Благодарность от Земли Рязанской".

- Уже почти 50 лет вы живете в Рязанской области, чему мы очень рады. Вас помнят и любят ваши студенты. Мы всегда будем восхищаться вами и поддерживать вас. Пожалуйста, берегите себя. Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемых сил еще на долгие-долгие годы, - пожелал Николай Любимов.

Глава региона зачитал поздравительное письмо от Владимира Путина. "На долю Вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, трудности послевоенного времени. Но Вы и Ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой и жизненный путь, любовь к Родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи и для всех нас", - отметил президент России.