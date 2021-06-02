В Смоленске мужчина жестоко избил незнакомую девушку

Смоленская полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью незнакомой девушки, случайно встреченной им на улице.

Подозреваемый встретил свою жертву 22 мая около 22 часов на улице Нормандия-Неман. Без видимой причины он нанес шедшей навстречу 30-летней девушке мощный удар в лицо, сваливший ту наземь, и пошел дальше.

Пролежав секунд 10 на асфальте, девушка попыталась встать на ноги. Мужчина в толстовке с надвинутым на глаза капюшоном вернулся, помог ей подняться, отвел к стене и там, поставив поудобнее, принялся избивать руками и ногами. Когда жертва упала и перестала двигаться, истязатель ушел.

- Задержанный ранее судим и страдает психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый заключен под стражу, - сообщили в УМВД по Смоленской области.