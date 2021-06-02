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02.06.2021 12:21

Дома-пилоты заходят в Северный

В Воронеже на бывшем опытном участке построят арендные многоэтажки
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 120(8471)
Проект застройки огромного - 54 гектара - участка на севере города представили на суд воронежцев. Власти заявляют: это будет один из первых (за пределами Москвы) примеров комплексного развития территории по новым стандартам. Часть жилья сдадут в аренду, в том числе по льготной ставке.

Такой опыт в Воронеже уже есть. В конце прошлого года здесь ввели в строй первый арендный дом, где "ДОМ.РФ" (финансовый институт развития в жилищной сфере) выкупил 165 квартир и 40 мест на подземной парковке. Квартиры сдают с чистовой отделкой, мебелью и бытовой техникой на срок от 11 месяцев. С квартирантами заключают официальный договор, субаренда запрещена.

Фото: Сергей Куксин
В Воронеже представили проект по развитию легальной аренды жилья

Четверть фонда - 41 квартира - сдана с господдержкой: до 80 процентов платы субсидируют в равных долях правительство Воронежской области и "ДОМ.РФ". Предлагают такие выгодные условия семьям бюджетников, у которых нет права на жилье по соцнайму. Это работники здравоохранения и культуры, образования и науки. Как рассказали "РГ" в облправительстве, среди жильцов есть водители скорой, дирижеры, спортсмены. Ежемесячный платеж для них с учетом субсидии начинается от 3,7 тысячи рублей в месяц.

В числе первых новоселов оказалась семья невролога-рентгенолога больницы скорой помощи № 1 Валентина Шульги. Он переехал в Воронеж с супругой и двумя детьми в марте 2021 года.

- Сначала мы снимали двухкомнатную квартиру за 15 тысяч рублей в месяц в хрущевке на улице Космонавтов. Когда узнали о возможности участвовать в арендной программе "ДОМ.РФ", даже не раздумывали. В итоге живем в современной трешке за восемь тысяч в месяц, - рассказал врач.

Ранее заявлялось, что регион может - и готов - субсидировать аренду жилья и большему количеству семей. Но пока власти ограничились базовым уровнем участия в проекте.

- Пилот в Воронеже показал заинтересованность областных властей в этой программе и ее пользу для жителей. Она позволяет привлекать квалифицированные кадры, которые необходимы прямо сейчас, - отметил заместитель гендиректора АО "ДОМ.РФ" Денис Филиппов.

Фото: Drazen zigic / istock
Сколько можно сэкономить летом на смене арендной квартиры

По его словам, аналогичные проекты скоро запустят и в других регионах. В столице Черноземья следующие арендные дома построят на территории яблоневых садов в Северном микрорайоне. Зеленая зона - бывший опытный участок аграрного вуза. За минувшие годы земля не раз переходила из рук в руки, в итоге через суд была возвращена государству и продана на аукционе.

До 2027 года здесь возведут многоэтажки на 24 тысячи жителей, огромную школу и шесть детских садов. В проекте предусмотрены новая четырехполосная дорога, развитие инженерных сетей и озеленение в виде бульвара с декоративными яблонями по краям, а также сквериков возле социальных объектов. Руководитель областного департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков сообщил, что концепция, подготовленная по заказу фирмы-застройщика, требует доработки. Нарекания есть и к проездам, и к площади озеленения, и к количеству нежилых объектов.

Прямая речь

Андрей Соболев, гендиректор АО "Домостроительный комбинат":

- По парковым зонам сделаем дополнительный акцент. Заявки на развитие дорог в сентябре подадим в Минстрой, там требуется 1,8 миллиарда рублей. Торговые и развлекательные объекты действительно не проектируем. Просто в шаговой доступности от нового микрорайона они уже есть.

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