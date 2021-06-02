Владимирская область награждена за работу по модернизации библиотек

В Москве, в Российской государственной библиотеке, состоялся форум "Библиотекарь будущего". Главной его темой стала стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, в частности, модернизация модельных библиотек.

В рамках мероприятия состоялось награждение Грамотами Министерства культуры России. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметили вклад Владимирской области в реализацию федерального проекта по созданию модельных библиотек нового поколения, напомнив участникам форума, что первая такая библиотека была создана именно у нас − в поселке Боголюбово. Кроме того, получила высокую оценку активная работа региона по модернизации библиотек и воспитанию молодых поколений читателей.

Владимирская область получила награды за креативный проектный офис по созданию модельных библиотек, работающий на базе Владимирской областной научной библиотеки, и за работу с молодыми читателями, проводимую Департаментом культуры, Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи и Детской районной библиотекой Централизованной библиотечной системы Селивановского района.

"Мы благодарим Министерство культуры и Российскую государственную библиотеку за поддержку проектов Владимирской области, направленных на развитие библиотек и чтения. Не случайно наш регион удостаивался звания "Библиотечной столицы страны", принимая Всероссийский библиотечный конгресс. Мы в приоритетном порядке стараемся поддержать наши библиотеки - и в модернизации их пространств, и в грантовой поддержке их творческих инновационных проектов", − подчеркнула директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.

Напомним, что с 2019 года в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" во Владимирской области открыто 6 модельных библиотек, а к концу 2021 года планируется открытие еще трех.

Каждая создаваемая модельная библиотека предварительно проходит конкурсный отбор. В настоящее время еще несколько библиотек региона подали заявки в Министерство культуры РФ и ждут решения конкурсной комиссии.

Владимирская область второй год подряд входит в 20-ку "Самых читающих регионов страны", определяемых в рамках всероссийского конкурса, а также реализует сотрудничество с Российским книжным союзом.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области