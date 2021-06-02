Владимирская область награждена за работу по модернизации библиотек

Новости

В Сербии заявили, что Белград не будет вводить санкции против России 11:49
Совфед принял заявление о необходимости прекращения блокады Кубы 11:44
Ростуризм назвал возможную дату возвращения россиян на турецкие курорты 11:38
Идет голосование за работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 11:34
Исследование: Две трети российских детей продолжат учиться летом 11:31
Прокуратура передала в суд дело матери девочки-маугли из Талдома 11:29
Оперштаб: Еще 2567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:27
"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час 11:25
Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных 11:24
Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня 11:19
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара 11:17
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу 11:16
В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома 11:14
Сергей Шнуров представит сегодня свою новую группу "Зоя" 11:11
"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму 11:10
Банк ДОМ.РФ аккредитовал 700 компаний для строительства частных домов 11:10
МИД РФ: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в ДОН 11:07
Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз 11:00
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу 10:57
В Петербурге водителей будут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров 10:56
Росздравнадзор: Частота побочных явлений от российских вакцин незначительна 10:55
Эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80% 10:51
Синоптики рассказали о погоде летом в Москве 10:41
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты 10:24
В Смоленске мужчина жестоко избил незнакомую девушку 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 11:40

Владимирская область награждена за работу по модернизации библиотек

В Москве, в Российской государственной библиотеке, состоялся форум "Библиотекарь будущего". Главной его темой стала стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, в частности, модернизация модельных библиотек.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В рамках мероприятия состоялось награждение Грамотами Министерства культуры России. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметили вклад Владимирской области в реализацию федерального проекта по созданию модельных библиотек нового поколения, напомнив участникам форума, что первая такая библиотека была создана именно у нас − в поселке Боголюбово. Кроме того, получила высокую оценку активная работа региона по модернизации библиотек и воспитанию молодых поколений читателей.

Владимирская область получила награды за креативный проектный офис по созданию модельных библиотек, работающий на базе Владимирской областной научной библиотеки, и за работу с молодыми читателями, проводимую Департаментом культуры, Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи и Детской районной библиотекой Централизованной библиотечной системы Селивановского района.

"Мы благодарим Министерство культуры и Российскую государственную библиотеку за поддержку проектов Владимирской области, направленных на развитие библиотек и чтения. Не случайно наш регион удостаивался звания "Библиотечной столицы страны", принимая Всероссийский библиотечный конгресс. Мы в приоритетном порядке стараемся поддержать наши библиотеки - и в модернизации их пространств, и в грантовой поддержке их творческих инновационных проектов", − подчеркнула директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.

Напомним, что с 2019 года в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" во Владимирской области открыто 6 модельных библиотек, а к концу 2021 года планируется открытие еще трех.

Каждая создаваемая модельная библиотека предварительно проходит конкурсный отбор. В настоящее время еще несколько библиотек региона подали заявки в Министерство культуры РФ и ждут решения конкурсной комиссии.

Владимирская область второй год подряд входит в 20-ку "Самых читающих регионов страны", определяемых в рамках всероссийского конкурса, а также реализует сотрудничество с Российским книжным союзом.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЦФО ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир

Главное сегодня

В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе