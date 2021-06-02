Алексей Приходько из Богучара Воронежской области сидит взаперти по пять-шесть месяцев подряд. Он просто не может выехать из дома: квартира на четвертом этаже, лифта нет. Когда тепло, парня отвозят в деревню, но зимовать там при его заболевании нельзя.

До совершеннолетия Алексей ничем не отличался от сверстников. Успешно окончил школу, поступил в университет. Но потом здоровье стало шалить. Обследование показало, что у Леши редкое генетическое заболевание. На продолжительность жизни оно практически не влияет. Вот только человек неуклонно слабеет, теряет контроль над руками и ногами, перестает ходить.

- Начиналась история с третьей группы инвалидности. Сейчас у меня первая группа. Пришлось после четвертого курса бросить юридический факультет: физически не смог продолжить учебу. С 2016 года передвигаюсь только в инвалидной коляске, а квартира, которая находится на четвертом этаже в доме без лифта, стала своеобразной тюрьмой. Почти по полгода заперт в четырех стенах. И так уже пять лет, - рассказал Алексей Приходько.

С апреля по октябрь он живет у бабушки. У нее небольшой частный дом в поселке Подгоренском. Родные убрали там высокие пороги, забетонировали пешеходные дорожки, чтобы парень мог без посторонней помощи выезжать на электроколяске во двор и за пределы участка. Если потребуется съездить к врачу в Богучар или Воронеж, местная служба соцзащиты готова помочь с транспортом.

Но оставаться на зиму в старом домике Алексею нельзя - из-за того же заболевания. Холод и сквозняки ему противопоказаны, а с отоплением там не очень. Котел слабый, из рассохшихся деревянных окон сильно дует.

Подходящих для Алексея вариантов не так много даже в Воронеже, а уж в районном центре и подавно

- Сделать дорогостоящий ремонт ему и родным не позволяют скромные пенсии. Остается перебираться обратно в Богучар и смотреть на мир через окно или экран телевизора. Это очень тяжело для молодого человека, который помнит другую жизнь, которому хочется гулять, общаться с друзьями, быть полноценным членом общества, - пояснил активист регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Гончаров.

Приспособить богучарскую квартиру под нынешние потребности Алексея вряд ли удастся. Муниципальная комиссия в марте обследовала дом и признала, что он не соответствует параметрам доступности для инвалидов. Там технически невозможно устроить пандусы на лестнице, сделать разворотную площадку и пологий спуск на крыльце. Планировка квартиры тоже не рассчитана на жильца в коляске. Простейшие бытовые действия превращаются в задачу со звездочкой.

Семья Алексея думала о том, чтобы подыскать квартиру на первом этаже. Но подходящих для инвалида вариантов не так много даже в Воронеже, а уж в районном центре и подавно. Во всех домах, где продавалось жилье на первом этаже, родственники парня видели одну и ту же картину: до выхода из подъезда - пять - десять высоких ступенек. С мобильным лестничным электроподъемником Алексей, увы, сам уже не справится.

- Остается поиск подходящей квартиры в новостройках и предоставление ее хотя бы на условиях социального найма. Либо можно отремонтировать и утеплить дом бабушки, чтобы молодой человек мог там жить круглогодично, - заключил Александр Гончаров.

Общественники попросили правительство Воронежской области помочь Алексею Приходько.

Кстати

В 2021 году в региональную программу "Доступная среда" впервые заложены бюджетные средства на переоборудование многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов и приобретение для них приспособленного жилья. И колясочник Алексей Приходько на нее очень рассчитывает: его заболевание и группа инвалидности предусматривают право на улучшение жилищных условий.