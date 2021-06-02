Актер из "Игры престолов" снимет во Владивостоке фильм о дрифте

Съемочная группа канала History во главе с актером Юрием Колокольниковым, известным в том числе по роли магнара Стира в популярнейшем сериале "Игра престолов", прибыла во Владивосток. Кинодокументалисты планируют снять очередной фильм из цикла "Истории о нас".

Как сообщает пресс-служба дрифт-шоу RDS Asia, героем картины станет Дмитрий Семенюк - легенда российского дрифта, один из организаторов этих соревнований.

"Почему канал снимает фильм именно про меня - не знаю, это их решение. Я даже представить не могу, как они обо мне узнали. Но, если они освещают именно историю дрифта в нашей стране, то все логично - мы здесь и начинали дрифтить первыми в России. А из тех, кто начинал, остались только я и, наверное, гонщик Костя Авшаров. Это, безусловно, очень приятно - стать частью такого проекта", - рассказал сам Семенюк.

Цикл "Истории о нас" стартовал в конце 2018 году. Второй сезон вышел в марте 2020-го. Фильмы проекта рассказывают о людях самых разных необычных профессий и увлечений. Бессменный ведущий программ - Юрий Колокольников. Сам актер ранее говорил журналистам, что проект "Истории о нас" стал для него особенным - он побывал в необычных местах и познакомился с потрясающими людьми.

Когда новый фильм выйдет на экраны, пока не известно.