Энергообъекты инфраструктуры на Дальнем Востоке модернизируют

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина дополняется новыми мероприятиями. Направлены они на развитие Восточного полигона железных дорог.

К 2024 году провозная мощность БАМа и Транссиба должна достичь 180 миллионов тонн в год (в минувшем году этот показатель составил 144 миллиона). Выполнить такую задачу возможно лишь при полном энергообеспечении и электрификации железнодорожных магистралей.

Показательно, что на станции Таксимо в Бурятии происходит так называемый перелом веса: с запада приходит электровоз, который тянет состав весом 6,3 тысячи тонн и выше, а дальше на восток, по неэлектрифицированному пути Байкало-Амурской магистрали, поезд ведет тепловоз.

Такой локомотив способен справиться максимум с 5,8 тысячи тонн. Приходится отцеплять "лишние" вагоны.

Решить проблему может строительство в Бодайбинском районе Иркутской области теплоэлектростанции (ТЭС) "Пеледуй". Она дополнительно соединит слабо связанные между собой энергетические системы Дальнего Востока и Восточной Сибири, повысит стабильность энергоснабжения в случае перебоев в одной из энергосистем и поможет электрифицировать пути на Байкало-Амурской магистрали к востоку от Таксимо.

В ближайшую пятилетку следует также модернизировать Приморскую ГРЭС, увеличить мощности Партизанской ГРЭС в Приморском крае и соорудить два энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС в Республике Саха. Все эти проекты позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов. Окончание работ запланировано на 2024-2026 годы. В итоге генерация должна увеличиться на 1,116 ГВт.

Глубокая модернизациия Приморской ГРЭС предварительно оценивается в 15 миллиардов рублей и позволит увеличить выработку электроэнергии примерно в 1,75 раза

- Уже разработаны все основные технические решения по внешнему электроснабжению тяговых подстанций, начаты предпроектные работы по соответствующим объектам, - сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. - Основные мероприятия, кроме сооружения новых энергоблоков, потребуют строительства порядка 2144 километров линий электропередачи и 1670 МВА трансформаторных мощностей.

Приморская ГРЭС расположена в Лучегорске, стоящем на главном ходу Транссиба, на подходах к крупным морским портам. Это самый большой объект генерации в Приморском крае, за счет комбинированной выработки станция производит половину потребляемой в регионе электроэнергии и обеспечивает теплом поселок Лучегорск. В апреле 2020 года дальневосточная ГРЭС вошла в группу компаний "Сибирская генерирующая компания" АО "СУЭК".

- После перехода в ведение СГК вложения в ремонт и модернизацию нашей станции уже составили около двух миллиардов рублей, что значительно повысило надежность энергооборудования: в 2020-м восстановлены вторая дымовая труба и пятый энергоблок, - сообщил директор Приморской ГРЭС Андрей Алексеенко. - В пиковые холода это позволило станции уверенно нести нагрузку по заданию Системного оператора в пределах 800 МВт.

Энергетики приступили к капитальному ремонту первого энергоблока с применением комплексного подхода, который позволяет выполнить наиболее широкий спектр работ на одном объекте одновременно.

Метод опробовали в прошлом году, и он дал положительные результаты: загрузка станции возросла на 22 процента, а аварийность снизилась. В программу 2021 года входят также капремонт шестого и средний ремонт четвертого энергоблоков.

Специалистам предстоит выполнить работы, которые на ГРЭС не проводились более 15 лет. Вложения в надежность основного и вспомогательного оборудования составят 2,1 миллиарда рублей. Однако требуется кардинальная модернизация станции.

- Правительство утвердило программу, которая увеличит пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке, вокруг будет построена новая инфраструктура, - напоминает директор по работе на энергорынках СГК Антон Данилов. - Естественно, понадобятся дополнительные энергетические мощности. И тут развилка: строить новые или привести в порядок старые? И минэнерго, взвесив за и против, принимает решение модернизировать Приморскую ГРЭС, чтобы она могла выйти на проектную мощность и повысить число часов использования установленной мощности. По-моему, это разумная экономия.

- Для нас Приморская ГРЭС - это объект, способный экономически эффективно повысить выработку электроэнергии для региона. Сейчас станция загружена менее чем на 40 процентов. Наша задача - в ближайшие годы привести оборудование в такое состояние, чтобы она смогла нести нагрузку в пределах 60 процентов установленной мощности, - подчеркнул генеральный директор СГК и СУЭК Степан Солженицын.

Стоимость комплексного проекта глубокой модернизации Приморской ГРЭС предварительно оценивается в 15 миллиардов рублей.

Реализация инициативы СГК при поддержке краевых властей позволит увеличить выработку электроэнергии примерно в 1,75 раза и сформировать базу как для ее экспорта, так и для создания энергоемких производств.

В перечень работ вошли восстановление мощности котлоагрегатов, обновление турбин, генераторов и угольного склада, снятие ограничений системы технического водоснабжения и пропускной способности железнодорожных путей, увеличение емкости золоотвала и эффективности газоочистного оборудования.

- Глубокая модернизация Приморской ГРЭС - это не трансформация оборудования под другое топливо, - указал Андрей Алексеенко. - План включает в себя мероприятия по повышению надежности имеющегося оборудования для работы на проектном угле Лучегорского разреза. Именно с этой целью СГК вкладывает в станцию огромные инвестиции.

И эти затраты не отразятся на конечном потребителе в виде тарифа на электроэнергию. Наоборот, население увидит, что градообразующее предприятие даст мощный импульс и другим смежным предприятиям. И чтобы выполнить такой глобальный проект, мы формируем целое ремонтно-сервисное подразделение - такого на Приморской ГРЭС еще не было.

Намерения инвестора поддерживают краевые власти.

- С приходом нового руководства видны реальные финансовые вложения в предприятие и перспективы его развития. Мы готовы совместно решать возникающие проблемы, потому что заинтересованы в развитии Приморской ГРЭС, в создании дополнительных рабочих мест и привлечении на территорию молодых специалистов, чтобы Лучегорск жил и процветал, - заявила, посетив станцию, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Включение в КПМИ мероприятий по увеличению на 230 МВт мощности принадлежащей "РусГидро" Партизанской ГРЭС объясняется тем, что минэнерго изменило схему строительства генерации для электрификации БАМа и Транссиба и отказалось от сооружения новых ТЭС в Советской Гавани (Хабаровский край) и в Находке на юге Приморья.

Вместо этого решено построить новые энергоблоки на Партизанской ГРЭС, а также протянуть ЛЭП для переброски электроэнергии в район Совгавани. В итоге предварительные затраты по проекту сократятся с 305 миллиардов рублей до 266 миллиардов.

Более пяти миллиардов рублей будет вложено за четыре года в повышение надежности Нерюнгринской ГРЭС, которая считается энергетическим сердцем Южной Якутии.

- Перспективы угольной промышленности требуют изменений и прорывного развития необходимой инфраструктуры. На Эльгинском месторождении в ближайшее десятилетие объемы добычи угля составят 50-80 миллионов тонн в год. Уже в 2021-м мы можем выйти на 40 миллионов тонн, и, конечно, это требует абсолютно надежной транспортной и энергетической инфраструктуры, - отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Но срок службы оборудования станции - самого крупного производителя электрической и тепловой энергии в регионе - приближается к 40 годам, поэтому вполне логично было принято решение о его тотальной реновации.

- Пора приступать к модернизации и расширению Нерюнгринской ГРЭС, основные мощности которой были введены в 1983 году и с тех пор не подвергались серьезному обновлению, - сказал глава региона. - Это не может не сказываться на безопасности. Все мы помним, как в последнюю зиму в период минимальных температур вышли из строя два энергоблока станции.

В ходе ремонтных работ в этом году будет обновлено котельное, турбинное и электротехническое оборудование ГРЭС, в частности запланированы замена турбогенератора энергоблока № 2 и реконструкция турбин первого и второго энергоблоков со сменой изношенных элементов.

Вместо выработавших свой срок службы генераторных и масляных выключателей распределительных устройств установят современные элегазовые. А главное - "РусГидро" уже приступило к разработке обоснования инвестиций расширения Нерюнгринской ГРЭС: будет построено два энергоблока общей мощностью 430-450 МВт. Эти блоки позволят обеспечить энергоснабжение объектов Восточного полигона РЖД и новых промышленных потребителей.

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