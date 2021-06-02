Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина

Власти проведут полный анализ лицензий, выданных на использование природных ресурсов в Якутии. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутск.

"При всем уважении к недропользователям все-таки не входим в рассуждения на тему того - труднодоступный район, не труднодоступный район, суровый климат или не суровый. Кто не готов организовать работу, должен из этого процесса уйти. Он должен сдать лицензию. Мы будем искать, кто будет в состоянии ее использовать более эффективно", - заявил Трутнев журналистам.

Вице-премьер также призвал проанализировать работу Росгеологии.

"У меня такое ощущение, что она стала таким отдельным субъектом права, который не то, чтобы выполняет стоящие перед государством задачи, а в общем начинает работать как акционерное общество. Мы же ее не для этого создавали", - отметил чиновник.

Трутнев также напомнил Минприроды и Минвостокразвития о невыполненном поручении премьер-министра Михаила Мишустина, которое касается создания дополнительных стимулов для повышения уровня переработки полезных ископаемых.

"Коллеги добивайте. Пожалуйста, я готов в любой момент встречаться, если вы увидите, что что-то не сходится, что-то не получается, давайте вместе посоветуемся, но это поручение правильное, нужное, его надо в любом случае выполнить", - подчеркнул вице-премьер.