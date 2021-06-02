Трутнев оценил перспективы гибридной генерации для развития экономики

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутск обсудил перспективы гибридной генерации в регионах.

"Если старую неэффективную дизельную генерацию заменим на генерацию гибридную (а она включает и накопители энергии, производство энергии за счет энергии ветра и солнца), то снижение расходов составит порядка 30%, а значит сделает тарифы на электроэнергию более доступными для дальневосточников", - отметил вице-премьер.

По его словам, реализация проекта начнется с Якутии, где уже есть необходимые наработки.