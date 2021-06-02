В Якутии к спасению села от лесного пожара привлекли авиацию

Новости

От торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек 05:40
Корабль ВМС Ирана загорелся на учениях в Персидском заливе 05:32
В США начались клинические испытания универсальной вакцины от гриппа 05:27
В Японии впервые выявили мутацию британского штамма COVID-19 04:52
Глава Минприроды заявил об обеспеченности России золотом на 40 лет 04:37
США вывели из Афганистана треть своего контингента 04:03
Байден приостановил аренду участков на Аляске для разработки месторождений 03:38
В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 03:18
Власти Оклахомы назвали в честь Трампа 35-километровый участок шоссе 03:11
Имя лауреата международной Букеровской премии назовут в Великобритании 02:51
ВОЗ не рекомендовала ограничивать торговлю и поездки из-за гриппа H10N3 02:45
ВОЗ сообщила о снижении в мире числа новых случаев COVID-19 и смертей 02:22
Компания JBS SA сократила производство мяса в США после кибератаки 01:50
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части 01:39
Космонавты на МКС совершат первый в этом году выход в открытый космос 01:19
В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп 00:50
Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки 00:47
В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских 00:41
В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России" 00:16
Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой 00:03
Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками 00:03
Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов 01.06.2021
В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 01.06.2021
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 01.06.2021
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 01.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 04:59
Рубрика: Происшествия

В Якутии к спасению села от лесного пожара привлекли авиацию

Текст: Владимир Таюрский

В Сунтарском районе Якутии, где крупный лесной пожар разгорелся у села Тюбяй, к тушению огня привлечены аэромобильная группировка и авиация МЧС России.

В Якутии площадь лесных пожаров выросла на 2 тысячи гектаров

В селе объявлен режим ЧС. Чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт, вертолет сбросил на горящую тайгу 72 тонны воды, сообщила в среду руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Ксения Рахматулина.

По информации оперативных служб, между очагом и селом проложены минерализованные полосы, огнеборцы пустили встречный пал. Общими усилиями распространение огня удалось остановить.

Всего на территории восьми районов республики действуют 22 природных пожара. Пройденная огнем площадь составляет 4,3 тысячи гектаров. За сутки три небольших пожара ликвидировано, но возникли новые: число очагов выросло на два, а площадь горящих лесов увеличилась на 156,5 гектара.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон "Единой России" о бесплатном подключении газа
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс