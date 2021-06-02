В Якутии к спасению села от лесного пожара привлекли авиацию

В Сунтарском районе Якутии, где крупный лесной пожар разгорелся у села Тюбяй, к тушению огня привлечены аэромобильная группировка и авиация МЧС России.

В селе объявлен режим ЧС. Чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт, вертолет сбросил на горящую тайгу 72 тонны воды, сообщила в среду руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Ксения Рахматулина.

По информации оперативных служб, между очагом и селом проложены минерализованные полосы, огнеборцы пустили встречный пал. Общими усилиями распространение огня удалось остановить.

Всего на территории восьми районов республики действуют 22 природных пожара. Пройденная огнем площадь составляет 4,3 тысячи гектаров. За сутки три небольших пожара ликвидировано, но возникли новые: число очагов выросло на два, а площадь горящих лесов увеличилась на 156,5 гектара.