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02.06.2021 07:23
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье паводок подтопил дороги

Текст: Юрий Батин

В семи районах Забайкальского края в среду из-за паводка подтопило региональные дороги. Проезд по ним затруднен или перекрыт.

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
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"Движение перекрыто на участках дорог в Чернышевском районе, на двух "регионалках" в Сретенском районе, из-за разлива реки Ясутай в Тунгокоченском районе нет проезда к Кыкеру и Тунгокочену. Проезд затруднен в Алек-Заводском, Шелопугинском, Газ-Заводском районах, в Балейском затопило два объезда для грузовых машин возле села Колобово", - цитирует пресс-служба правительства региона исполняющего обязанности руководителя краевого минстроя Сергея Кривощекова.

Кривощеков отметил, что дорожные службы приступят к восстановительным работам сразу после того, как вода пойдет на спад.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Паводки в России

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