В Забайкалье паводок подтопил дороги

В семи районах Забайкальского края в среду из-за паводка подтопило региональные дороги. Проезд по ним затруднен или перекрыт.

"Движение перекрыто на участках дорог в Чернышевском районе, на двух "регионалках" в Сретенском районе, из-за разлива реки Ясутай в Тунгокоченском районе нет проезда к Кыкеру и Тунгокочену. Проезд затруднен в Алек-Заводском, Шелопугинском, Газ-Заводском районах, в Балейском затопило два объезда для грузовых машин возле села Колобово", - цитирует пресс-служба правительства региона исполняющего обязанности руководителя краевого минстроя Сергея Кривощекова.

Кривощеков отметил, что дорожные службы приступят к восстановительным работам сразу после того, как вода пойдет на спад.