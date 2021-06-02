В Забайкалье воспитателя заподозрили в истязании сирот

В Забайкальском крае задержали воспитателя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Женщину подозревают в истязании троих несовершеннолетних.

Как сообщили в СК по региону, 48-летняя подозреваемая в течение пяти месяцев с начала этого года систематически избивала двух мальчиков 9-ти и 10-ти лет, а также восьмилетнюю девочку. Женщина била их по голове, дергала за волосы и уши, из-за этого дети ударялись о стены и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 117 УК РФ - истязание несовершеннолетних. Воспитателя задержали на двое суток. Расследование уголовного дела продолжается.