Виды Хабаровска останутся на 5-тысячной купюре до 2035 года

Изображение Хабаровска на рублевых банкнотах самого высокого номинала останется до 2035 года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

"Я встретился в Москве с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10-15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в пять тысяч рублей с видами Екатеринбурга".

В марте Банк России объявил о планах обновить банкнотный ряд к 2025 году, чтобы усилить их защиту и усовершенствовать дизайн​​​. Так, на 5-тысячных купюрах вместо хабаровского Амурского моста и памятника графу Муравьеву-Амурскому будут виды Екатеринбурга.