Житель Сахалина выжил в схватке с медведем

Медведь напал на мужчину в Анивском районе Сахалинской области.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, пострадавший находится в больнице с серьезными травмами.

Знакомый мужчины рассказал, что тот пошел утром на речку снимать рыболовную сеть. В этот момент на него и набросился хищник - стал снимать скальп, покусал руки и ноги. Рыбак принял правильное решение - перестал шевелиться, притворившись мертвым. Медведь успокоился и ушел, а мужчина самостоятельно добрался до больницы на своей машине.

Справка "РГ"

На Сахалине насчитывается около 4000 особей медведя. Зверь чувствует себя комфортно из-за разнообразия кормов, однако нарушение санитарных норм, к примеру, незакрытые мусорные баки, могут привлечь его к населенным пунктам.