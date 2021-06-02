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02.06.2021 05:20
Рубрика: Происшествия

Житель Сахалина выжил в схватке с медведем

Текст: Юлия Гарднер

Медведь напал на мужчину в Анивском районе Сахалинской области.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, пострадавший находится в больнице с серьезными травмами.

Фото: iStock
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Знакомый мужчины рассказал, что тот пошел утром на речку снимать рыболовную сеть. В этот момент на него и набросился хищник - стал снимать скальп, покусал руки и ноги. Рыбак принял правильное решение - перестал шевелиться, притворившись мертвым. Медведь успокоился и ушел, а мужчина самостоятельно добрался до больницы на своей машине.

Справка "РГ"

На Сахалине насчитывается около 4000 особей медведя. Зверь чувствует себя комфортно из-за разнообразия кормов, однако нарушение санитарных норм, к примеру, незакрытые мусорные баки, могут привлечь его к населенным пунктам.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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