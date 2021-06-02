Четыре парня из Энгельса награждены за поимку насильника

Два друга - 16-летние Вадим Коваленко и Константин Синяков - прошлым летом гуляли на набережной в Энгельсе и увидели ребят помладше, которые звали на помощь. Как выяснилось, незнакомый мужчина сначала заманил их на стройку, а потом увел вглубь недостроенного дома 13-летнюю девочку.
- Мы пошли на стройку, стали кричать, к нам выбежал мужчина с расстегнутой ширинкой, спросил: "Где девочка?", а потом кинулся убегать, - рассказывает Вадим Коваленко.
В это время со стройплощадки вышла девочка, которой удалось убежать от насильника. Как рассказывают подростки, они обращались к проходившим мимо взрослым, но те помочь им не пожелали. Тогда они оставили девочку с женщиной, гулявшей с маленьким ребенком, и решили догнать преступника. В это время другие подростки - Никита Карпов и Кирилл Чиричкин - решили помочь Вадиму и Константину, побежали в соседний участковый пункт полиции.
- Сначала в этой суматохе преступника мы потеряли, но потом нашли: расспросили прохожих, и оказалось, что он отсиживался в переулке, - вспоминает Вадим.
Ребята не выпускали подозреваемого из виду, шли за ним, хотя он прогонял их и угрожал. Но подростки оказались не робкого десятка. Вскоре они увидели полицейскую машину и стали махать ей руками. Это ехал участковый, который и задержал подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее уже судимый. По словам старшего следователя следственного отдела по Энгельсу Екатерины Валдеевой, показания ребят помогли изобличить преступника. Суд уже вынес ему приговор - 13 лет и восемь месяцев в колонии особого режима.
Ведомственные награды вручил руководитель областного управления СК Анатолий Говорунов.