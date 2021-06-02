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Рубрика: Происшествия

Шли по пятам

Четыре парня из Энгельса награждены за поимку насильника
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Четыре подростка из Энгельса получили награды за помощь в задержании преступника, который напал на девочку. Решение о награждении молодых людей ведомственными медалями "Доблесть и отвага" принял руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
За помощь в задержании преступника ребят наградили ведомственными медалями СК РФ "Доблесть и отвага". Фото: пресс-служба Следственного управления по Саратовской области

Два друга - 16-летние Вадим Коваленко и Константин Синяков - прошлым летом гуляли на набережной в Энгельсе и увидели ребят помладше, которые звали на помощь. Как выяснилось, незнакомый мужчина сначала заманил их на стройку, а потом увел вглубь недостроенного дома 13-летнюю девочку.

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- Мы пошли на стройку, стали кричать, к нам выбежал мужчина с расстегнутой ширинкой, спросил: "Где девочка?", а потом кинулся убегать, - рассказывает Вадим Коваленко.

В это время со стройплощадки вышла девочка, которой удалось убежать от насильника. Как рассказывают подростки, они обращались к проходившим мимо взрослым, но те помочь им не пожелали. Тогда они оставили девочку с женщиной, гулявшей с маленьким ребенком, и решили догнать преступника. В это время другие подростки - Никита Карпов и Кирилл Чиричкин - решили помочь Вадиму и Константину, побежали в соседний участковый пункт полиции.

- Сначала в этой суматохе преступника мы потеряли, но потом нашли: расспросили прохожих, и оказалось, что он отсиживался в переулке, - вспоминает Вадим.

Ребята не выпускали подозреваемого из виду, шли за ним, хотя он прогонял их и угрожал. Но подростки оказались не робкого десятка. Вскоре они увидели полицейскую машину и стали махать ей руками. Это ехал участковый, который и задержал подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее уже судимый. По словам старшего следователя следственного отдела по Энгельсу Екатерины Валдеевой, показания ребят помогли изобличить преступника. Суд уже вынес ему приговор - 13 лет и восемь месяцев в колонии особого режима.

Ведомственные награды вручил руководитель областного управления СК Анатолий Говорунов.

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