Игнат Петухов рассказал о преимуществах ОЭЗ "Оренбуржье"

Всего один шаг остался до создания особой экономической зоны в Оренбургской области - проект постановления разработан минэкономразвития и опубликован на официальном портале нормативных документов. Он будет вынесен на рассмотрение межправительственной комиссии, которую возглавляет зампред правительства РФ Юрий Трутнев. После подписания постановления запустят механизм создания особой промзоны и привлечения резидентов. Какие преимущества получат инвесторы и какую пользу принесет ОЭЗ региону, рассказал генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Корпорация развития Оренбургской области участвовала в подготовке заявки на создание особой экономической зоны. Расскажите, как это происходило и каков дальнейший механизм?

Игнат Петухов: В прошлом году губернатор подписал постановление о создании ОЭЗ. Заявки, которые сейчас находятся в Москве - это результат длительной работы большой сплоченной команды экономического блока регионального правительства и Корпорации развития. Документ представляет собой более двух тысяч страниц. В нем помимо описательной части указан перечень потенциальных резидентов и соглашений с ними, включая все расчеты по объему инвестиций, налоговых отчислений и преференций. Подробно изучили каждый объект и его инфраструктуру, в заявку входят также градостроительные и земельные документы. Сейчас она прошла экспертизу в минэкономразвития, подготовлен проект постановления о создании особой экономической зоны "Оренбуржье". Рассчитываю, что наша заявка будет принята.

Какие шаги предпринимает регион по созданию ОЭЗ?

Игнат Петухов: Мы не сидим сложа руки, а работаем на перспективу. Готовим площадки, на которых будет располагаться ОЭЗ. Их будет две. Одна в Оренбурге - 380 гектаров, другая в Орске - 180 гектаров. Они будут полностью обеспечены инфраструктурой. Плюс разработан алгоритм получения статуса резидента ОЭЗ "Оренбуржье". Им может стать предприятие, реализующее инвестиционные проекты стоимостью от 120 миллионов рублей.

Есть на примете потенциальные партнеры?

Игнат Петухов: Уже сейчас восемь предприятий с суммарным объемом инвестиций почти девять миллиардов рублей готовы стать резидентами нашей ОЭЗ. Мы ожидаем, что к 2030 году объем частных инвестиций составит 15,6 миллиарда рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 3,3 миллиарда рублей.

Известно, что ОЭЗ созданы более чем в 30 регионах России, некоторые уже действуют и притягивают к себе инвестиции. В чем привлекательность ОЭЗ "Оренбуржье" для инвесторов?

Игнат Петухов: Выгода от размещения на площадках особой экономической зоны очевидна. Во-первых, в ОЭЗ будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ ко всем коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Во-вторых, это налоговые льготы, которые также важны для всех без исключения предприятий. На площадке ОЭЗ будет действовать нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Плюс ввозные пошлины и таможенный НДС тоже составит ноль процентов. Налог на прибыль снижен до двух процентов.

Более того, мы уже сейчас проработали возможность льготного кредитования для резидентов ОЭЗ, в том числе с использованием механизмов федеральных институтов развития таких, как Корпорация малого и среднего предпринимательства, Фонд развития моногородов, российский Фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности и другие.

Еще одно преимущество нашей экономической зоны - расположение в двух крупных городах области. Оренбург - административный центр, Орск - столица промышленного востока региона. Это гарантирует резидентам доступ к высококвалифицированным кадрам. В Оренбургской области живут и работают настоящие профессионалы своего дела, которые как специалисты будут очень востребованы у резидентов.

Для региона создание ОЭЗ, безусловно, знаковое событие. Какие перспективы оно открывает?

Игнат Петухов: Наша главная задача сделать так, чтобы на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось более пяти рублей частных инвестиций. Это налогооблагаемая база, ресурсы для развития и новые рабочие места. Сразу после запуска ОЭЗ на местных предприятиях планируется создать около 900 новых рабочих мест, а в перспективе здесь появятся две тысячи вакансий. Это высокотехнологичные рабочие места, где требуются специалисты самого разного профиля с достойной оплатой труда. В Оренбургской области немало профессионалов, чей труд будет востребован на новых предприятиях.